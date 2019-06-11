وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286.579 حالةً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالةً.

ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الهند إلى 8102 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-11 سجلت الهند 9996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و357 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286.579 حالةً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالةً.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 11:06 AM

ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الهند إلى 8102 إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286.579





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سجلت الهند 9996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و357 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286.579 حالةً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالةً.