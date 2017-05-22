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بالفيديو.. هذه نصيحة ابن باز للأيام المتبقّية من رمضان

من اليوم السادس عشر.. تداولتها منصات التواصل الاجتماعي

في تسجيل قديم، أوصى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز، رحمه الله، بأهمية أن يغتنم الصائمون الأيام المتبقّية من الشهر الفضيل بالعمل الصالح والإكثار من الطاعات.

وقال ابن باز في مقطع تم تداوله عبر منصات التواصل: "إن هذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره واليوم السادس عشر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا الله وإياكم على المسابقة إلى كل خير".

وأضاف رحمه الله: "هذه الأيام الفاضلة الباقية يُشرع للمؤمن فيها أن يضاعف الجهود من طاعة الله وكثرة الصلاة وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكثرة قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل، وكثرة الصدقة والنصيحة والتوجيه للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من وجوه الخير، فكلما تقدم الشهر ينبغي للمؤمن أن يزيد في العمل ويستدرك في البقية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. هذه نصيحة ابن باز للأيام المتبقّية من رمضان
سبق

في تسجيل قديم، أوصى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز، رحمه الله، بأهمية أن يغتنم الصائمون الأيام المتبقّية من الشهر الفضيل بالعمل الصالح والإكثار من الطاعات.

وقال ابن باز في مقطع تم تداوله عبر منصات التواصل: "إن هذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره واليوم السادس عشر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا الله وإياكم على المسابقة إلى كل خير".

وأضاف رحمه الله: "هذه الأيام الفاضلة الباقية يُشرع للمؤمن فيها أن يضاعف الجهود من طاعة الله وكثرة الصلاة وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكثرة قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل، وكثرة الصدقة والنصيحة والتوجيه للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من وجوه الخير، فكلما تقدم الشهر ينبغي للمؤمن أن يزيد في العمل ويستدرك في البقية".

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
09:03 PM

بالفيديو.. هذه نصيحة ابن باز للأيام المتبقّية من رمضان

من اليوم السادس عشر.. تداولتها منصات التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
19
17,999

في تسجيل قديم، أوصى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز، رحمه الله، بأهمية أن يغتنم الصائمون الأيام المتبقّية من الشهر الفضيل بالعمل الصالح والإكثار من الطاعات.

وقال ابن باز في مقطع تم تداوله عبر منصات التواصل: "إن هذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره واليوم السادس عشر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا الله وإياكم على المسابقة إلى كل خير".

وأضاف رحمه الله: "هذه الأيام الفاضلة الباقية يُشرع للمؤمن فيها أن يضاعف الجهود من طاعة الله وكثرة الصلاة وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكثرة قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل، وكثرة الصدقة والنصيحة والتوجيه للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من وجوه الخير، فكلما تقدم الشهر ينبغي للمؤمن أن يزيد في العمل ويستدرك في البقية".

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