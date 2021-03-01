نائب وزير البيئة يدشن تطبيق مرشدك الزراعي المطور

يقدم خدمات ذكية للمزارعين وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، في ديوان الوزارة اليوم الاثنين، تطبيق مرشدك الزراعي المطور في مرحلته الثانية، بعد أن تم تطويره وإضافة عديد من الخدمات الذكية له، والتي ستسهم في استخدام التطبيق بشكل ميسر مع الوصول للمعلومة الصحيحة بشكل أسرع.

ومن أهم أهداف التطبيق؛ تسهيل وصول المزارعين بجميع مناطق المملكة لحل ما قد يواجههم من عقبات بكل يسر، من خلال الوسيلة المناسبة، عن طريق الكتابة النصية أو الاتصال المباشر المرئي بالمختصين للإجابة عن استفساراتهم، مع توفير خدمات ذكية من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.

ومن أبرز الخدمات الذكية التي يتضمنها التطبيق؛ التعرف الذكي على أمراض أشجار البن التي تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة إجراء التحاليل الزراعية التي تتيح للمزارع جلب عيناته لتحليلها ثم الحصول نتائج التحاليل على التطبيق دون الحاجة لحضور المزارع للمركز مرة أخرى، مع توفير خدمة المرشد الذكي التي تتيح للمزارع التواصل مع مرشد آلي ذكي يتولى الإجابة عن أسئلته وتزويده بمواد إرشادية دون الحاجة لانتقال المزارع من مكانه.

كما يقدم التطبيق خدمة نباتات التي تتيح للمزارع البحث والسؤال عن نبات معين أو آفة نباتية مع إرفاق صورة للسؤال، حيث يتولى المرشدون الزراعيون والمزارعون المعتمدون الإجابة عن هذه الأسئلة وتقييمها، إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.

وحرصت الوزارة من خلال تطبيق مرشدك الزراعي المطور على تمكين المزارع من الاطلاع على جميع الأسواق المركزية في المملكة، واستعراض أسعار منتجاتها على مدى فترات متفاوتة، إضافةً إلى الاطلاع على البث الحي المباشر للسوق المركزي، وتحديد المنتجات التي يرغب في التنبيه بها عند زيادة أسعارها أو نقصانها. كما حرصت على ربط المزارع مع المركز الوطني للأرصاد ليمكنه من التعرف على أحدث تنبيهات الطقس التي تؤثر في الزراعة.

وتستمر الوزارة في تقديم خدماتها الإلكترونية للمستفيدين بما يتوافق مع الأحداث المتسارعة والمتطورة في مجال التحول الرقمي، وبما يضمن سهولة التواصل والحصول على الخدمات وسرعة إنجازها.