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بعد الأمطار.. البرك والمستنقعات تحاصر المنازل والكلية الجامعية بالقنفذة

الأهالي طالبوا البلدية بإنشاء شبكة تصريف تستطيع استيعاب مياه السيول

أظهرت صور وثقها مواطنون، تأثر عدد من شوارع محافظة القنفذة بكمية الأمطار التي هطلت مساء أمس الأول، حيث البرك والمستنقعات المائية المنتشرة؛ التي حاصرت المنازل والمدارس والكلية الجامعية بالمحافظة.

وتفصيلاً، أبدى الأهالي تخوفهم الشديد من انتشار البعوض والأمراض بسبب المستنقعات والبرك المائية.

وكشفت الصور عن سوء تصريف مياه الأمطار والسيول، في عدة شوارع من المحافظة، ولاسيما الشوارع المحيطة بالكلية الجامعية وإحدى المدارس والأحياء القريبة من تلك المواقع، إذ مع كل موسم للأمطار تتكرر المشاهد دون حلول من الجهة المعنية، سوى استخدام الطرق التقليدية في سحب المياه عن طريق الوايتات والذي قد يستمر الوضع لعدة أيام.

وطالب الأهالي؛ بلدية المحافظة بضرورة إنشاء شبكة تصريف تستطيع استيعاب مياه الأمطار والسيول، وتحديد المواقع المتضررة والوقوف عليها لتدارك ذلك مستقبلاً.

القنفذة الأمطار المستنقعات المائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الأمطار.. البرك والمستنقعات تحاصر المنازل والكلية الجامعية بالقنفذة
سبق

أظهرت صور وثقها مواطنون، تأثر عدد من شوارع محافظة القنفذة بكمية الأمطار التي هطلت مساء أمس الأول، حيث البرك والمستنقعات المائية المنتشرة؛ التي حاصرت المنازل والمدارس والكلية الجامعية بالمحافظة.

وتفصيلاً، أبدى الأهالي تخوفهم الشديد من انتشار البعوض والأمراض بسبب المستنقعات والبرك المائية.

وكشفت الصور عن سوء تصريف مياه الأمطار والسيول، في عدة شوارع من المحافظة، ولاسيما الشوارع المحيطة بالكلية الجامعية وإحدى المدارس والأحياء القريبة من تلك المواقع، إذ مع كل موسم للأمطار تتكرر المشاهد دون حلول من الجهة المعنية، سوى استخدام الطرق التقليدية في سحب المياه عن طريق الوايتات والذي قد يستمر الوضع لعدة أيام.

وطالب الأهالي؛ بلدية المحافظة بضرورة إنشاء شبكة تصريف تستطيع استيعاب مياه الأمطار والسيول، وتحديد المواقع المتضررة والوقوف عليها لتدارك ذلك مستقبلاً.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:16 PM

بعد الأمطار.. البرك والمستنقعات تحاصر المنازل والكلية الجامعية بالقنفذة

الأهالي طالبوا البلدية بإنشاء شبكة تصريف تستطيع استيعاب مياه السيول

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,463

أظهرت صور وثقها مواطنون، تأثر عدد من شوارع محافظة القنفذة بكمية الأمطار التي هطلت مساء أمس الأول، حيث البرك والمستنقعات المائية المنتشرة؛ التي حاصرت المنازل والمدارس والكلية الجامعية بالمحافظة.

وتفصيلاً، أبدى الأهالي تخوفهم الشديد من انتشار البعوض والأمراض بسبب المستنقعات والبرك المائية.

وكشفت الصور عن سوء تصريف مياه الأمطار والسيول، في عدة شوارع من المحافظة، ولاسيما الشوارع المحيطة بالكلية الجامعية وإحدى المدارس والأحياء القريبة من تلك المواقع، إذ مع كل موسم للأمطار تتكرر المشاهد دون حلول من الجهة المعنية، سوى استخدام الطرق التقليدية في سحب المياه عن طريق الوايتات والذي قد يستمر الوضع لعدة أيام.

وطالب الأهالي؛ بلدية المحافظة بضرورة إنشاء شبكة تصريف تستطيع استيعاب مياه الأمطار والسيول، وتحديد المواقع المتضررة والوقوف عليها لتدارك ذلك مستقبلاً.

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