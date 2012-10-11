بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي

في مخيم الخانق بحريب نهم ومديرية الخوخة بالحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، خلال الأسبوع الماضي؛ مشروعًا في إطار المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.



وجرى خلال الأسبوع ضخّ 245,000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخّ 171,500 لتر مياه صالحة للشرب، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.



كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ برنامج للمياه والإصحاح البيئي يحافظ فيه على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.



وجرى خلال المشروع ضخّ 273,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخّ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكبّ النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلّفات من مديرية الخوخة بالكامل، وشفط مياه الصرف الصحي من الحمامات، استفاد منه أكثر من 34.614 فردًا.



ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرّ بها.