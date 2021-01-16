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الشمراني تسلم زمام الأمور في الخلف.. الاتحاد يخسر خدمات "الصحفي" حتى نهاية الموسم

أبعدت الإصابة مدافع الاتحاد زياد الصحفي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، عقب إجرائه جراحة ناجحة منذ أيام في فرنسا.

وطالب الطبيب الفرنسي المعالج من الصحفي، عدم التسرع في العودة للملاعب، والخضوع لفترة تأهيل طويلة، على أن تكون عودته للكرة اعتباراً من الموسم المقبل.

وتعرض "الصحفي" لكسر إجهادي في الساق، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد والفيصلي ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد قد تأثر بغياب الصحفي خلال الفترة الماضية وتحديداً في خط الدفاع مما أدى إلى إعادة حمدان الشمراني للخلف إلى جانب "جوناس"، من أجل سد النقص الذي يعاني منه الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشمراني تسلم زمام الأمور في الخلف.. الاتحاد يخسر خدمات "الصحفي" حتى نهاية الموسم
سبق

أبعدت الإصابة مدافع الاتحاد زياد الصحفي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، عقب إجرائه جراحة ناجحة منذ أيام في فرنسا.

وطالب الطبيب الفرنسي المعالج من الصحفي، عدم التسرع في العودة للملاعب، والخضوع لفترة تأهيل طويلة، على أن تكون عودته للكرة اعتباراً من الموسم المقبل.

وتعرض "الصحفي" لكسر إجهادي في الساق، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد والفيصلي ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد قد تأثر بغياب الصحفي خلال الفترة الماضية وتحديداً في خط الدفاع مما أدى إلى إعادة حمدان الشمراني للخلف إلى جانب "جوناس"، من أجل سد النقص الذي يعاني منه الفريق.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
08:27 PM

الشمراني تسلم زمام الأمور في الخلف.. الاتحاد يخسر خدمات "الصحفي" حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أبعدت الإصابة مدافع الاتحاد زياد الصحفي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، عقب إجرائه جراحة ناجحة منذ أيام في فرنسا.

وطالب الطبيب الفرنسي المعالج من الصحفي، عدم التسرع في العودة للملاعب، والخضوع لفترة تأهيل طويلة، على أن تكون عودته للكرة اعتباراً من الموسم المقبل.

وتعرض "الصحفي" لكسر إجهادي في الساق، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد والفيصلي ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد قد تأثر بغياب الصحفي خلال الفترة الماضية وتحديداً في خط الدفاع مما أدى إلى إعادة حمدان الشمراني للخلف إلى جانب "جوناس"، من أجل سد النقص الذي يعاني منه الفريق.

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