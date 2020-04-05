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حفر الباطن.. إغلاق ملحمة "سحب الحاشي" وتغريم مالكها

بعد تداول مقطع فيديو يوثق مخالفة عمالته لنقل اللحوم

أكدت أمانة محافظة حفر الباطن، أنها أغلقت محلاً لبيع اللحوم (ملحمة) أظهرت عمالته في مقطع فيديو مصور من أحد الأشخاص ما يثبت مخالفتهم للاشتراطات الصحية في نقل اللحوم.

وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها وقفوا على المتجر بعد وصول البلاغ، وتم إغلاقه مع فرض الجزاءات البلدية بحقه، واتخاذ اللازم.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر عمالة الملحمة وهي تسحب "حاشي" مسلوخاً على أرضية مدخل الملحمة وداخلها لنقله، دون مراعاة للنظافة والصحة العامة.

حفر الباطن أمانة حفر الباطن إغلاق ملحمة

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حفر الباطن.. إغلاق ملحمة "سحب الحاشي" وتغريم مالكها
سبق

أكدت أمانة محافظة حفر الباطن، أنها أغلقت محلاً لبيع اللحوم (ملحمة) أظهرت عمالته في مقطع فيديو مصور من أحد الأشخاص ما يثبت مخالفتهم للاشتراطات الصحية في نقل اللحوم.

وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها وقفوا على المتجر بعد وصول البلاغ، وتم إغلاقه مع فرض الجزاءات البلدية بحقه، واتخاذ اللازم.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر عمالة الملحمة وهي تسحب "حاشي" مسلوخاً على أرضية مدخل الملحمة وداخلها لنقله، دون مراعاة للنظافة والصحة العامة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:42 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:59 PM

حفر الباطن.. إغلاق ملحمة "سحب الحاشي" وتغريم مالكها

بعد تداول مقطع فيديو يوثق مخالفة عمالته لنقل اللحوم

A A A
فهد الغبيوي - حفر الباطن
7
17,936

أكدت أمانة محافظة حفر الباطن، أنها أغلقت محلاً لبيع اللحوم (ملحمة) أظهرت عمالته في مقطع فيديو مصور من أحد الأشخاص ما يثبت مخالفتهم للاشتراطات الصحية في نقل اللحوم.

وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها وقفوا على المتجر بعد وصول البلاغ، وتم إغلاقه مع فرض الجزاءات البلدية بحقه، واتخاذ اللازم.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر عمالة الملحمة وهي تسحب "حاشي" مسلوخاً على أرضية مدخل الملحمة وداخلها لنقله، دون مراعاة للنظافة والصحة العامة.

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