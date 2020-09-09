النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يعالج البروستاتا بتقنية "الهولميوم ليزر"

بدون جراحة.. تُعتبر من أحدث ما تَوَصّل إليه الطب في علاج هذه الحالات

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية إزالة لتضخم في البروستاتا، لمريض يبلغ من العمر "71" عامًا؛ وذلك بتقنية الهولميوم ليزر "HoLEP"، وهي تُعَد واحدة من أكثر العمليات تطورًا في معالجة تضخم البروستاتا.

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال: إن المريض كان يعاني من احتباس متكرر واضطراب في تدفق البول، وبيّنت نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت له، وجود تضخم كبير في البروستاتا، تَسَبّب في الضغط على القناة البولية "الإحليل"؛ فقرر الفريق الطبي إخضاعه لهذه العملية النوعية التي تُستخدم فيها هذه التقنية لأول مرة، وإنهاء معاناته من الآلام المتكررة، وقد خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

كما أوضح أن هذه العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد؛ حيث يتم تقشير البروستاتا عن طريق الليزر؛ مضيفًا أن هذه التقنية المتطورة تمثل نقلة كبيرة في علاج تضخم البروستاتا، وبما تنفرد به من مميزات عن الطرق الأخرى خاصة العمليات الجراحية التقليدية، ومن أبرز هذه المميزات: قلة النزيف، وعدم عودة الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وهي أيضًا تمثل الخيار الأمثل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى أنها لا تضطر المريض إلى التنويم في المستشفى لأيام؛ حيث يمكنه المغادرة إلى منزله في نفس اليوم، أو في اليوم التالي للعملية كحد أقصى؛ علاوة على استخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وهذه المميزات المهمة جعلت من "الهولميوم ليزر" أحدث تقنية للتعامل مع إشكالات تضخم البروستاتا، وبديلًا ممتازًا للتعامل مع التضخمات الكبيرة التي تتجاوز ١٠٠ جرام والتي عادة ما كانت تستدعي فتحًا جراحيًّا في أسفل البطن.

يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذا خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ مما مكّنه من تحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة؛ إذ إنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يعالج البروستاتا بتقنية "الهولميوم ليزر"
سبق

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية إزالة لتضخم في البروستاتا، لمريض يبلغ من العمر "71" عامًا؛ وذلك بتقنية الهولميوم ليزر "HoLEP"، وهي تُعَد واحدة من أكثر العمليات تطورًا في معالجة تضخم البروستاتا.

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال: إن المريض كان يعاني من احتباس متكرر واضطراب في تدفق البول، وبيّنت نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت له، وجود تضخم كبير في البروستاتا، تَسَبّب في الضغط على القناة البولية "الإحليل"؛ فقرر الفريق الطبي إخضاعه لهذه العملية النوعية التي تُستخدم فيها هذه التقنية لأول مرة، وإنهاء معاناته من الآلام المتكررة، وقد خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

كما أوضح أن هذه العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد؛ حيث يتم تقشير البروستاتا عن طريق الليزر؛ مضيفًا أن هذه التقنية المتطورة تمثل نقلة كبيرة في علاج تضخم البروستاتا، وبما تنفرد به من مميزات عن الطرق الأخرى خاصة العمليات الجراحية التقليدية، ومن أبرز هذه المميزات: قلة النزيف، وعدم عودة الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وهي أيضًا تمثل الخيار الأمثل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى أنها لا تضطر المريض إلى التنويم في المستشفى لأيام؛ حيث يمكنه المغادرة إلى منزله في نفس اليوم، أو في اليوم التالي للعملية كحد أقصى؛ علاوة على استخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وهذه المميزات المهمة جعلت من "الهولميوم ليزر" أحدث تقنية للتعامل مع إشكالات تضخم البروستاتا، وبديلًا ممتازًا للتعامل مع التضخمات الكبيرة التي تتجاوز ١٠٠ جرام والتي عادة ما كانت تستدعي فتحًا جراحيًّا في أسفل البطن.

يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذا خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ مما مكّنه من تحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة؛ إذ إنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:50 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يعالج البروستاتا بتقنية "الهولميوم ليزر"

بدون جراحة.. تُعتبر من أحدث ما تَوَصّل إليه الطب في علاج هذه الحالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
319

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية إزالة لتضخم في البروستاتا، لمريض يبلغ من العمر "71" عامًا؛ وذلك بتقنية الهولميوم ليزر "HoLEP"، وهي تُعَد واحدة من أكثر العمليات تطورًا في معالجة تضخم البروستاتا.

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال: إن المريض كان يعاني من احتباس متكرر واضطراب في تدفق البول، وبيّنت نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت له، وجود تضخم كبير في البروستاتا، تَسَبّب في الضغط على القناة البولية "الإحليل"؛ فقرر الفريق الطبي إخضاعه لهذه العملية النوعية التي تُستخدم فيها هذه التقنية لأول مرة، وإنهاء معاناته من الآلام المتكررة، وقد خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

كما أوضح أن هذه العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد؛ حيث يتم تقشير البروستاتا عن طريق الليزر؛ مضيفًا أن هذه التقنية المتطورة تمثل نقلة كبيرة في علاج تضخم البروستاتا، وبما تنفرد به من مميزات عن الطرق الأخرى خاصة العمليات الجراحية التقليدية، ومن أبرز هذه المميزات: قلة النزيف، وعدم عودة الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وهي أيضًا تمثل الخيار الأمثل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى أنها لا تضطر المريض إلى التنويم في المستشفى لأيام؛ حيث يمكنه المغادرة إلى منزله في نفس اليوم، أو في اليوم التالي للعملية كحد أقصى؛ علاوة على استخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وهذه المميزات المهمة جعلت من "الهولميوم ليزر" أحدث تقنية للتعامل مع إشكالات تضخم البروستاتا، وبديلًا ممتازًا للتعامل مع التضخمات الكبيرة التي تتجاوز ١٠٠ جرام والتي عادة ما كانت تستدعي فتحًا جراحيًّا في أسفل البطن.

يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذا خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ مما مكّنه من تحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة؛ إذ إنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,791
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,343
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,392

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة