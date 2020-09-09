مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يعالج البروستاتا بتقنية "الهولميوم ليزر"

بدون جراحة.. تُعتبر من أحدث ما تَوَصّل إليه الطب في علاج هذه الحالات

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية إزالة لتضخم في البروستاتا، لمريض يبلغ من العمر "71" عامًا؛ وذلك بتقنية الهولميوم ليزر "HoLEP"، وهي تُعَد واحدة من أكثر العمليات تطورًا في معالجة تضخم البروستاتا.

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال: إن المريض كان يعاني من احتباس متكرر واضطراب في تدفق البول، وبيّنت نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت له، وجود تضخم كبير في البروستاتا، تَسَبّب في الضغط على القناة البولية "الإحليل"؛ فقرر الفريق الطبي إخضاعه لهذه العملية النوعية التي تُستخدم فيها هذه التقنية لأول مرة، وإنهاء معاناته من الآلام المتكررة، وقد خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

كما أوضح أن هذه العملية تعتبر من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد؛ حيث يتم تقشير البروستاتا عن طريق الليزر؛ مضيفًا أن هذه التقنية المتطورة تمثل نقلة كبيرة في علاج تضخم البروستاتا، وبما تنفرد به من مميزات عن الطرق الأخرى خاصة العمليات الجراحية التقليدية، ومن أبرز هذه المميزات: قلة النزيف، وعدم عودة الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وهي أيضًا تمثل الخيار الأمثل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى أنها لا تضطر المريض إلى التنويم في المستشفى لأيام؛ حيث يمكنه المغادرة إلى منزله في نفس اليوم، أو في اليوم التالي للعملية كحد أقصى؛ علاوة على استخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وهذه المميزات المهمة جعلت من "الهولميوم ليزر" أحدث تقنية للتعامل مع إشكالات تضخم البروستاتا، وبديلًا ممتازًا للتعامل مع التضخمات الكبيرة التي تتجاوز ١٠٠ جرام والتي عادة ما كانت تستدعي فتحًا جراحيًّا في أسفل البطن.

يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذا خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ مما مكّنه من تحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة؛ إذ إنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.