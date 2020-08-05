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الهلال الأحمر بمكة تؤكد استعادة سيارة الإسعاف المسروقة

بعد مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أنه وأثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، حيت تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر بمكة تؤكد استعادة سيارة الإسعاف المسروقة
سبق

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أنه وأثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، حيت تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
04:30 PM

الهلال الأحمر بمكة تؤكد استعادة سيارة الإسعاف المسروقة

بعد مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي

A A A
سعود الدعجاني - جدة
2
2,119

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أنه وأثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، حيت تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة.

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