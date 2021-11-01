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"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا

طالب دول العالم بالجدية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين دول العالم بأخذ قضية تغيُّر المناخ على محمل الجد.

وقال "غوتيريس" خلال مشاركته في مؤتمر المناخ في جلاسكو باسكتلندا: "يكفي إساءة للتنوع البيولوجي، ويكفي قتل أنفسنا بالكربون، ويكفي معاملة الطبيعة مثل المرحاض. إننا نحفر قبورنا بأنفسنا".

وأضاف: "إن إدماننا للوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى حافة الهاوية، وإننا نواجه خيارًا صارمًا، فإما أن نوقفه أو يوقفنا. لقد حان الوقت لنقول: كفى"، وفقًا لـ"فرانس 24".

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"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا
سبق

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين دول العالم بأخذ قضية تغيُّر المناخ على محمل الجد.

وقال "غوتيريس" خلال مشاركته في مؤتمر المناخ في جلاسكو باسكتلندا: "يكفي إساءة للتنوع البيولوجي، ويكفي قتل أنفسنا بالكربون، ويكفي معاملة الطبيعة مثل المرحاض. إننا نحفر قبورنا بأنفسنا".

وأضاف: "إن إدماننا للوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى حافة الهاوية، وإننا نواجه خيارًا صارمًا، فإما أن نوقفه أو يوقفنا. لقد حان الوقت لنقول: كفى"، وفقًا لـ"فرانس 24".

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:22 PM

"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا

طالب دول العالم بالجدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين دول العالم بأخذ قضية تغيُّر المناخ على محمل الجد.

وقال "غوتيريس" خلال مشاركته في مؤتمر المناخ في جلاسكو باسكتلندا: "يكفي إساءة للتنوع البيولوجي، ويكفي قتل أنفسنا بالكربون، ويكفي معاملة الطبيعة مثل المرحاض. إننا نحفر قبورنا بأنفسنا".

وأضاف: "إن إدماننا للوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى حافة الهاوية، وإننا نواجه خيارًا صارمًا، فإما أن نوقفه أو يوقفنا. لقد حان الوقت لنقول: كفى"، وفقًا لـ"فرانس 24".

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