10 مدارس أهلية بالرياض مهددة بالإغلاق مع نهاية العام

لمخالفتها قرار وزارة التعليم بتحويل مبانيها إلى مبانٍ تعليمية

تستعد إدارة "تعليم الرياض" لإغلاق 10 مدارس أهلية وعالمية نهاية العام الحالي نظراً لعدم التزامها بقرار وزارة التعليم القاضي بتصحيح أوضاعها من خلال تقديم خطة لتحويل مبانيها إلى مبانٍ تعليمية تفي بالغرض بعد انقضاء مهلة العامين.

ووجهت إدار "تعليم الرياض" خطابات إلى مكاتب التعليم تشدد فيها على ضرورة الإبلاغ عن المدارس المخالفة وإرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور لتحويل أبنائهم أو نقلهم إلى مدارس أخرى مع إرفاق قائمة بأسماء المدارس المستهدفة والمتوقع إغلاقها نهاية العام الحالي.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد طالب قبل أيام 115 مدرسة أهلية بسرعة التقدم بخطط لمعالجة التخلص من المباني المستأجرة غير المخصصة لأغراض تعليمية وفق برنامج متدرج، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى أقل من شهر على المهلة المحددة.

جاء ذلك في تغريدة دونها "العيسى" في حسابه بـ"توتير" قال فيها: أتقدم بالشكر والتقدير لكافة المستثمرين في المدارس الأهلية الذين تجاوبوا مع قرار الوزارة بالتخلص من المباني المستأجرة غير المخصصة لأغراض تعليمية.

وأعرب "العيسى" عن شكره لكافة المستثمرين في المدارس الأهلية الذين تجاوبوا مع قرار الوزارة بالتخلص من تلك المباني.