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"عبدالله بن بندر" يطّلع على مشروع تطوير صالة الحج والعمرة بمطار جدة

استمع لشرح عن مراحل التنفيذ

اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر على آخر مستجدات مشروع تطوير صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة والتي وجه بتطويرها بعد زياته لها موسم حج العام الماضي.

ولدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي ومسؤولين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والجهات ذات العلاقة، استمع لشرح عن مراحل التطوير والتي أوصت بها مخرجات ورشة العمل التي هدفت لتحسين وتطوير خدمات الصالة.

كما اطلع على التصاميم النهائية لمشروع تطوير صالة الحجاج والذي سيشمل تحسين منظومة الخدمات المقدمة كذلك تكييف مناطق الجلوس والانتظار الخارجية بالصالة، إذ سيشمل المشروع تكييف 20 منطقة بلازا تقع على مساحة تقدر بنحو 24 ألف م2، كما سيتضمن تغطية مناطق البلازا واستبدال كابلات الضغط المتوسط واستبدال محولات الكهرباء والبالغ عددها 10 محولات بأخرى ذات قدرة أكبر.

يشار إلى أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة تفقد موسم حج العام الماضي مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد ذلك وجه بعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات في صالات الحجاج والتي شارك فيها 100 خبير ومختص يمثلون 23 قطاعا حكوميا وأهليا معنيا بخدمات الاستقبال والمغادرة ، ناقشوا أكثر من 18 ملاحظة وتحديا واجهت تنفيذ خطط وبرامج استقبال وتوديع الحجاج بالمطار، كما تم اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها تلافي حدوث الملاحظات المرصودة مستقبلا.

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"عبدالله بن بندر" يطّلع على مشروع تطوير صالة الحج والعمرة بمطار جدة
سبق

اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر على آخر مستجدات مشروع تطوير صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة والتي وجه بتطويرها بعد زياته لها موسم حج العام الماضي.

ولدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي ومسؤولين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والجهات ذات العلاقة، استمع لشرح عن مراحل التطوير والتي أوصت بها مخرجات ورشة العمل التي هدفت لتحسين وتطوير خدمات الصالة.

كما اطلع على التصاميم النهائية لمشروع تطوير صالة الحجاج والذي سيشمل تحسين منظومة الخدمات المقدمة كذلك تكييف مناطق الجلوس والانتظار الخارجية بالصالة، إذ سيشمل المشروع تكييف 20 منطقة بلازا تقع على مساحة تقدر بنحو 24 ألف م2، كما سيتضمن تغطية مناطق البلازا واستبدال كابلات الضغط المتوسط واستبدال محولات الكهرباء والبالغ عددها 10 محولات بأخرى ذات قدرة أكبر.

يشار إلى أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة تفقد موسم حج العام الماضي مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد ذلك وجه بعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات في صالات الحجاج والتي شارك فيها 100 خبير ومختص يمثلون 23 قطاعا حكوميا وأهليا معنيا بخدمات الاستقبال والمغادرة ، ناقشوا أكثر من 18 ملاحظة وتحديا واجهت تنفيذ خطط وبرامج استقبال وتوديع الحجاج بالمطار، كما تم اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها تلافي حدوث الملاحظات المرصودة مستقبلا.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:02 PM

"عبدالله بن بندر" يطّلع على مشروع تطوير صالة الحج والعمرة بمطار جدة

استمع لشرح عن مراحل التنفيذ

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عبدالله الراجحي - جدة
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اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر على آخر مستجدات مشروع تطوير صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة والتي وجه بتطويرها بعد زياته لها موسم حج العام الماضي.

ولدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي ومسؤولين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والجهات ذات العلاقة، استمع لشرح عن مراحل التطوير والتي أوصت بها مخرجات ورشة العمل التي هدفت لتحسين وتطوير خدمات الصالة.

كما اطلع على التصاميم النهائية لمشروع تطوير صالة الحجاج والذي سيشمل تحسين منظومة الخدمات المقدمة كذلك تكييف مناطق الجلوس والانتظار الخارجية بالصالة، إذ سيشمل المشروع تكييف 20 منطقة بلازا تقع على مساحة تقدر بنحو 24 ألف م2، كما سيتضمن تغطية مناطق البلازا واستبدال كابلات الضغط المتوسط واستبدال محولات الكهرباء والبالغ عددها 10 محولات بأخرى ذات قدرة أكبر.

يشار إلى أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة تفقد موسم حج العام الماضي مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد ذلك وجه بعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات في صالات الحجاج والتي شارك فيها 100 خبير ومختص يمثلون 23 قطاعا حكوميا وأهليا معنيا بخدمات الاستقبال والمغادرة ، ناقشوا أكثر من 18 ملاحظة وتحديا واجهت تنفيذ خطط وبرامج استقبال وتوديع الحجاج بالمطار، كما تم اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها تلافي حدوث الملاحظات المرصودة مستقبلا.

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