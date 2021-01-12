أعضاء الحكومة الكويتية يقدمون استقالتهم

تغليباً لما تقتضيه المصلحة الوطنية

قدم أعضاء الحكومة الكويتية استقالتهم، اليوم (الثلاثاء)، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في بيان، أن "الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، استقبل في قصر السيف، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والوزراء، حيث رفع استقالة كل أعضاء الحكومة".

وأضافت أن هذه الاستقالة جاءت "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

وكان ثلاثة نواب قدموا استجواباً لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأيدهم نواب آخرون.