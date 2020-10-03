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الانخفاض يتواصل.. إصابة واحدة بفيروس كورونا بالطائف

سجلت 4 حالات تعافٍ جديدة.. ولا وفيات

في ظل الانخفاض العام لإصابات فيروس كورونا بالمملكة، سجلت الطائف إصابة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تُضاف لما سبقها من الإصابات، حيث بلغت في الإجمالي10902، في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس 10558 بعد تسجيل 4 حالات تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يِشار إلى أن إجمالي الوفيات من بين المصابين بالفيروس في الطائف بلغَ 205 حالات وفاة، مُسجلة منذُ بدء الجائحة، في حين أن الحالات النشطة والتي تتلقى الرعاية الطبية بلغت 139 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الانخفاض يتواصل.. إصابة واحدة بفيروس كورونا بالطائف
سبق

في ظل الانخفاض العام لإصابات فيروس كورونا بالمملكة، سجلت الطائف إصابة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تُضاف لما سبقها من الإصابات، حيث بلغت في الإجمالي10902، في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس 10558 بعد تسجيل 4 حالات تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يِشار إلى أن إجمالي الوفيات من بين المصابين بالفيروس في الطائف بلغَ 205 حالات وفاة، مُسجلة منذُ بدء الجائحة، في حين أن الحالات النشطة والتي تتلقى الرعاية الطبية بلغت 139 حالة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
06:14 PM

الانخفاض يتواصل.. إصابة واحدة بفيروس كورونا بالطائف

سجلت 4 حالات تعافٍ جديدة.. ولا وفيات

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فهد العتيبي - الطائف
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في ظل الانخفاض العام لإصابات فيروس كورونا بالمملكة، سجلت الطائف إصابة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تُضاف لما سبقها من الإصابات، حيث بلغت في الإجمالي10902، في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس 10558 بعد تسجيل 4 حالات تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يِشار إلى أن إجمالي الوفيات من بين المصابين بالفيروس في الطائف بلغَ 205 حالات وفاة، مُسجلة منذُ بدء الجائحة، في حين أن الحالات النشطة والتي تتلقى الرعاية الطبية بلغت 139 حالة.

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