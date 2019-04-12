النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء

"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

شرطة الجوف تقبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا أوامر منع التجوُّل

بعد حملة أمنية على عدد من الاستراحات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات الموصى بها من الجهات الصحية في السعودية، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة، منها الاستراحات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج منها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجوُّل؛ وطُبِّقت بحقهم العقوبات المقررة في ذلك.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الجوف تقبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا أوامر منع التجوُّل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات الموصى بها من الجهات الصحية في السعودية، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة، منها الاستراحات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج منها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجوُّل؛ وطُبِّقت بحقهم العقوبات المقررة في ذلك.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:17 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:04 PM

شرطة الجوف تقبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا أوامر منع التجوُّل

بعد حملة أمنية على عدد من الاستراحات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
3
2,035

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات الموصى بها من الجهات الصحية في السعودية، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة، منها الاستراحات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج منها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجوُّل؛ وطُبِّقت بحقهم العقوبات المقررة في ذلك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,151
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,951
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,198

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة