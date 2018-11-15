النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

كشافة المملكة تشارك بالدورة العربية لقادة مراكز التدريب بسلطنة عمان

تتضمن عدداً من الموضوعات في جميع المجالات

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم مشاركتها في الدورة الكشفية العربية لتأهيل مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية التي تستضيفها المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.

وقد أقيم بالمناسبة حفل افتتاح بمقر المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالغبرة برعاية مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية سليمان بن عبد الله السالمي وبحضور مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبد الله الندابي، ومدير إدارة التدريب بالمنظمة الكشفية العربية رفعت محمد السباعي.

وتضمن الحفل كلمة للمدير العام المساعد للكشافة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان محمد بن عبدالله الهنائي، أوضح فيها أن الهدف من الدورة تنمية قدرات مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية للقيام بأدوارهم بكفاءة على المستوى الوطني والمحلى.

وأشار الهنائي إلى أن التدريب ينال اهتماماً متزايداً من المنظمات والمؤسسات المعاصرة باعتباره الوسيلة الأفضل لإعداد وتنمية الموارد البشرية وتحسين أدائها، وينطلق هذا الاهتمام المتزايد بالتدريب من الاعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تنمية القدرات التنافسية بين المنظمات والمؤسسات وفي تطوير العمل وتقديم الخدمات وتفعيل الاستخدام الأمثل للتقنيات والموارد المتاحة.

بعد ذلك ألقى مدير إدارة التدريب المنظمة الكشفية العربية رفعت محمد السباعي كلمة أكد فيها على أهمية هذه الدورة وما تتضمنه من موضوعات في جميع المجالات ومنها دور ومسؤوليات واختصاصات مسؤولي وقادة مركز التدريب والمخيم الكشفي والتعريف ببعض المخيمات ومراكز التدريب واستعراض تجارب الجمعيات المتميزة في مجال إدارة المخيمات ومراكز التدريب والنظام المالي والاداري للمخيمات وآليات إدارة المخازن من حيث التصنيف والحفظ، وصيانة وتشغيل المنشأة والسياسة العالمية للحماية من الأذى وأسس تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج الكشفية، والمهارات المكتبية السكرتارية والتوثيق والمراكز الكشفية صديقة البيئة وتنظيم المهرجانات والمعارض والتسويق وإدارة الأنشطة التدريبية واستخدام تقنية الفيديو كونفرنس وجولات سياحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
كشافة المملكة تشارك بالدورة العربية لقادة مراكز التدريب بسلطنة عمان
سبق

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم مشاركتها في الدورة الكشفية العربية لتأهيل مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية التي تستضيفها المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.

وقد أقيم بالمناسبة حفل افتتاح بمقر المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالغبرة برعاية مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية سليمان بن عبد الله السالمي وبحضور مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبد الله الندابي، ومدير إدارة التدريب بالمنظمة الكشفية العربية رفعت محمد السباعي.

وتضمن الحفل كلمة للمدير العام المساعد للكشافة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان محمد بن عبدالله الهنائي، أوضح فيها أن الهدف من الدورة تنمية قدرات مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية للقيام بأدوارهم بكفاءة على المستوى الوطني والمحلى.

وأشار الهنائي إلى أن التدريب ينال اهتماماً متزايداً من المنظمات والمؤسسات المعاصرة باعتباره الوسيلة الأفضل لإعداد وتنمية الموارد البشرية وتحسين أدائها، وينطلق هذا الاهتمام المتزايد بالتدريب من الاعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تنمية القدرات التنافسية بين المنظمات والمؤسسات وفي تطوير العمل وتقديم الخدمات وتفعيل الاستخدام الأمثل للتقنيات والموارد المتاحة.

بعد ذلك ألقى مدير إدارة التدريب المنظمة الكشفية العربية رفعت محمد السباعي كلمة أكد فيها على أهمية هذه الدورة وما تتضمنه من موضوعات في جميع المجالات ومنها دور ومسؤوليات واختصاصات مسؤولي وقادة مركز التدريب والمخيم الكشفي والتعريف ببعض المخيمات ومراكز التدريب واستعراض تجارب الجمعيات المتميزة في مجال إدارة المخيمات ومراكز التدريب والنظام المالي والاداري للمخيمات وآليات إدارة المخازن من حيث التصنيف والحفظ، وصيانة وتشغيل المنشأة والسياسة العالمية للحماية من الأذى وأسس تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج الكشفية، والمهارات المكتبية السكرتارية والتوثيق والمراكز الكشفية صديقة البيئة وتنظيم المهرجانات والمعارض والتسويق وإدارة الأنشطة التدريبية واستخدام تقنية الفيديو كونفرنس وجولات سياحية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:31 PM

كشافة المملكة تشارك بالدورة العربية لقادة مراكز التدريب بسلطنة عمان

تتضمن عدداً من الموضوعات في جميع المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مسقط
0
9

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم مشاركتها في الدورة الكشفية العربية لتأهيل مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية التي تستضيفها المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.

وقد أقيم بالمناسبة حفل افتتاح بمقر المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالغبرة برعاية مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية سليمان بن عبد الله السالمي وبحضور مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبد الله الندابي، ومدير إدارة التدريب بالمنظمة الكشفية العربية رفعت محمد السباعي.

وتضمن الحفل كلمة للمدير العام المساعد للكشافة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان محمد بن عبدالله الهنائي، أوضح فيها أن الهدف من الدورة تنمية قدرات مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية للقيام بأدوارهم بكفاءة على المستوى الوطني والمحلى.

وأشار الهنائي إلى أن التدريب ينال اهتماماً متزايداً من المنظمات والمؤسسات المعاصرة باعتباره الوسيلة الأفضل لإعداد وتنمية الموارد البشرية وتحسين أدائها، وينطلق هذا الاهتمام المتزايد بالتدريب من الاعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تنمية القدرات التنافسية بين المنظمات والمؤسسات وفي تطوير العمل وتقديم الخدمات وتفعيل الاستخدام الأمثل للتقنيات والموارد المتاحة.

بعد ذلك ألقى مدير إدارة التدريب المنظمة الكشفية العربية رفعت محمد السباعي كلمة أكد فيها على أهمية هذه الدورة وما تتضمنه من موضوعات في جميع المجالات ومنها دور ومسؤوليات واختصاصات مسؤولي وقادة مركز التدريب والمخيم الكشفي والتعريف ببعض المخيمات ومراكز التدريب واستعراض تجارب الجمعيات المتميزة في مجال إدارة المخيمات ومراكز التدريب والنظام المالي والاداري للمخيمات وآليات إدارة المخازن من حيث التصنيف والحفظ، وصيانة وتشغيل المنشأة والسياسة العالمية للحماية من الأذى وأسس تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج الكشفية، والمهارات المكتبية السكرتارية والتوثيق والمراكز الكشفية صديقة البيئة وتنظيم المهرجانات والمعارض والتسويق وإدارة الأنشطة التدريبية واستخدام تقنية الفيديو كونفرنس وجولات سياحية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,571
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,868
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,448
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,444

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة