تكريم رجلي مرور ضبطا قائد مركبة تسبب في وفاة آخر

دهسه ولاذ بالفرار من الموقع

وجه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتكريم اثنين من رجال مرور العاصمة المقدسة بمكافأة مالية؛ نظير جهودهما في ضبط عدد من الحالات الأمنية.



سلم المكافأة مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بحضور رئيس شعبة السير العقيد عبدالعزيز بن ربعي العتيبي.



وبحسب مصادر "سبق"؛ فإن التكريم جاء لاثنين من رجال البحث بشعبة السير، بعد أن تسبب قائد مركبة في أحد الأحياء بمكة المكرمة في وفاة شخص أثناء قطعه الطريق، وذلك بدهسه بمركبته، وتركه يلقى مصرعه، وفرّ من الموقع.



وبدأ رجال المرور بمتابعة المركبة ومواصفاتها وجمع المعلومات عنها، حتى عثر رجال البحث بشعبة السير على المركبة في أحد الأحياء والوصول إلى المتسبب بالحادث، وتم ضبطه بعد ساعات من وقوع الحادث وفي نفس اليوم، وسلم لجهات الاختصاص.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكرم فيها عدد من رجال المرور بالعاصمة المقدسة نظير جهودهم في ضبط حالات أمنية مماثلة في مدة زمنية وجيزة.