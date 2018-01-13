النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن لبدة" يدشِّن فعاليات مهرجان محايل الشتوي في نسخته الـ13

تفقَّد ركن الأُسر المنتجة ومعرض جمعية رعاية المعاقين

دشَّن محمد بن ناصر بن لبدة، وكيل إمارة منطقة عسير المكلف، مهرجان محايل الشتوي "محايل أدفأ 1441هـ" في نسخته الثالثة عشرة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

وتجول "ابن لبدة" في جادة محايل التي اشتملت على ركن الأسر المنتجة، ومجلس الطيبين، ومعرض جمعية رعاية المعاقين. فيما اطلع وكيل الإمارة المكلف على ركن الأحوال المدنية مستمعًا لشرح من مدير الأحوال يحيى الشهري عن الخدمات التي يقدمها المكتب خلال فعاليات المهرجان.

وشاهد "ابن لبدة" والحضور عرضًا مرئيًّا عن مهرجان محايل، ثم أُلقيت قصيدة نبطية للشاعر أحمد المنجحي، ثم شارك فريق البيارق السعودية بالهايكنج السعودي النسائي بلوحه فنية بعنوان "حلم طفلة"، نالت استحسان الحضور.

فيما أكد وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم أن مهرجان محايل الشتوي الذي يحمل عنوان "محايل أدفأ 1441هـ" حظي بالدعم غير المحدود من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير. مشيرًا إلى الاستعدادات التي بُذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة لتنظيم المهرجان حتى تم إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة زوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح "آل ملحم" أن المهرجان يشهد عددًا من الفعاليات المتنوعة الأخرى، منها معارض الأسر المنتجة، ورياضة الهايكنج السعودي، ومعرض جمعية رعاية المعاقين، والنباتات العطرية، وكرنفال السيارات، ومجلس الطيبين، وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفعاليات الأسرة والطفل، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية.

وفي ختام كلمته شكر وكيل إمارة عسير المكلف على حضوره وتشريفه الحفل، كما شكر مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي والإعلاميين على جهودهم التي أسهمت في نجاح افتتاح مهرجان المحافظة.

وفي نهاية الحفل قُدم أوبريت وطني من أداء الفنان "رامي عبد الله"، ومشاركة فرقة عسير.

مهرجان محايل الشتوي محايل أدفأ محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ابن لبدة" يدشِّن فعاليات مهرجان محايل الشتوي في نسخته الـ13
سبق

دشَّن محمد بن ناصر بن لبدة، وكيل إمارة منطقة عسير المكلف، مهرجان محايل الشتوي "محايل أدفأ 1441هـ" في نسخته الثالثة عشرة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

وتجول "ابن لبدة" في جادة محايل التي اشتملت على ركن الأسر المنتجة، ومجلس الطيبين، ومعرض جمعية رعاية المعاقين. فيما اطلع وكيل الإمارة المكلف على ركن الأحوال المدنية مستمعًا لشرح من مدير الأحوال يحيى الشهري عن الخدمات التي يقدمها المكتب خلال فعاليات المهرجان.

وشاهد "ابن لبدة" والحضور عرضًا مرئيًّا عن مهرجان محايل، ثم أُلقيت قصيدة نبطية للشاعر أحمد المنجحي، ثم شارك فريق البيارق السعودية بالهايكنج السعودي النسائي بلوحه فنية بعنوان "حلم طفلة"، نالت استحسان الحضور.

فيما أكد وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم أن مهرجان محايل الشتوي الذي يحمل عنوان "محايل أدفأ 1441هـ" حظي بالدعم غير المحدود من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير. مشيرًا إلى الاستعدادات التي بُذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة لتنظيم المهرجان حتى تم إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة زوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح "آل ملحم" أن المهرجان يشهد عددًا من الفعاليات المتنوعة الأخرى، منها معارض الأسر المنتجة، ورياضة الهايكنج السعودي، ومعرض جمعية رعاية المعاقين، والنباتات العطرية، وكرنفال السيارات، ومجلس الطيبين، وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفعاليات الأسرة والطفل، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية.

وفي ختام كلمته شكر وكيل إمارة عسير المكلف على حضوره وتشريفه الحفل، كما شكر مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي والإعلاميين على جهودهم التي أسهمت في نجاح افتتاح مهرجان المحافظة.

وفي نهاية الحفل قُدم أوبريت وطني من أداء الفنان "رامي عبد الله"، ومشاركة فرقة عسير.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
12:17 AM

"ابن لبدة" يدشِّن فعاليات مهرجان محايل الشتوي في نسخته الـ13

تفقَّد ركن الأُسر المنتجة ومعرض جمعية رعاية المعاقين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
946

دشَّن محمد بن ناصر بن لبدة، وكيل إمارة منطقة عسير المكلف، مهرجان محايل الشتوي "محايل أدفأ 1441هـ" في نسخته الثالثة عشرة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

وتجول "ابن لبدة" في جادة محايل التي اشتملت على ركن الأسر المنتجة، ومجلس الطيبين، ومعرض جمعية رعاية المعاقين. فيما اطلع وكيل الإمارة المكلف على ركن الأحوال المدنية مستمعًا لشرح من مدير الأحوال يحيى الشهري عن الخدمات التي يقدمها المكتب خلال فعاليات المهرجان.

وشاهد "ابن لبدة" والحضور عرضًا مرئيًّا عن مهرجان محايل، ثم أُلقيت قصيدة نبطية للشاعر أحمد المنجحي، ثم شارك فريق البيارق السعودية بالهايكنج السعودي النسائي بلوحه فنية بعنوان "حلم طفلة"، نالت استحسان الحضور.

فيما أكد وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم أن مهرجان محايل الشتوي الذي يحمل عنوان "محايل أدفأ 1441هـ" حظي بالدعم غير المحدود من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير. مشيرًا إلى الاستعدادات التي بُذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة لتنظيم المهرجان حتى تم إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة زوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح "آل ملحم" أن المهرجان يشهد عددًا من الفعاليات المتنوعة الأخرى، منها معارض الأسر المنتجة، ورياضة الهايكنج السعودي، ومعرض جمعية رعاية المعاقين، والنباتات العطرية، وكرنفال السيارات، ومجلس الطيبين، وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفعاليات الأسرة والطفل، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية.

وفي ختام كلمته شكر وكيل إمارة عسير المكلف على حضوره وتشريفه الحفل، كما شكر مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي والإعلاميين على جهودهم التي أسهمت في نجاح افتتاح مهرجان المحافظة.

وفي نهاية الحفل قُدم أوبريت وطني من أداء الفنان "رامي عبد الله"، ومشاركة فرقة عسير.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة