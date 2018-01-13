"ابن لبدة" يدشِّن فعاليات مهرجان محايل الشتوي في نسخته الـ13

تفقَّد ركن الأُسر المنتجة ومعرض جمعية رعاية المعاقين

دشَّن محمد بن ناصر بن لبدة، وكيل إمارة منطقة عسير المكلف، مهرجان محايل الشتوي "محايل أدفأ 1441هـ" في نسخته الثالثة عشرة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

وتجول "ابن لبدة" في جادة محايل التي اشتملت على ركن الأسر المنتجة، ومجلس الطيبين، ومعرض جمعية رعاية المعاقين. فيما اطلع وكيل الإمارة المكلف على ركن الأحوال المدنية مستمعًا لشرح من مدير الأحوال يحيى الشهري عن الخدمات التي يقدمها المكتب خلال فعاليات المهرجان.

وشاهد "ابن لبدة" والحضور عرضًا مرئيًّا عن مهرجان محايل، ثم أُلقيت قصيدة نبطية للشاعر أحمد المنجحي، ثم شارك فريق البيارق السعودية بالهايكنج السعودي النسائي بلوحه فنية بعنوان "حلم طفلة"، نالت استحسان الحضور.

فيما أكد وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم أن مهرجان محايل الشتوي الذي يحمل عنوان "محايل أدفأ 1441هـ" حظي بالدعم غير المحدود من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير. مشيرًا إلى الاستعدادات التي بُذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة لتنظيم المهرجان حتى تم إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة زوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح "آل ملحم" أن المهرجان يشهد عددًا من الفعاليات المتنوعة الأخرى، منها معارض الأسر المنتجة، ورياضة الهايكنج السعودي، ومعرض جمعية رعاية المعاقين، والنباتات العطرية، وكرنفال السيارات، ومجلس الطيبين، وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفعاليات الأسرة والطفل، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية.

وفي ختام كلمته شكر وكيل إمارة عسير المكلف على حضوره وتشريفه الحفل، كما شكر مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي والإعلاميين على جهودهم التي أسهمت في نجاح افتتاح مهرجان المحافظة.

وفي نهاية الحفل قُدم أوبريت وطني من أداء الفنان "رامي عبد الله"، ومشاركة فرقة عسير.