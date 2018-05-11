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السنغال تسجل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي المتعافين إلى 715.. والوفيات 19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن خضع 917 شخصاً لفحص طبي، ليرتفع عدد المصابين إلى 1886 إصابة، بينما سجلت 65 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 715.
وأفادت الصحة بتسجيل أربع وَفَيَات جديدة بجائحة كورونا في السنغال خلال 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 19 شخصاً.

السنغال فيروس كورونا الجديد

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السنغال تسجل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن خضع 917 شخصاً لفحص طبي، ليرتفع عدد المصابين إلى 1886 إصابة، بينما سجلت 65 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 715.
وأفادت الصحة بتسجيل أربع وَفَيَات جديدة بجائحة كورونا في السنغال خلال 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 19 شخصاً.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:32 PM

السنغال تسجل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي المتعافين إلى 715.. والوفيات 19 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن خضع 917 شخصاً لفحص طبي، ليرتفع عدد المصابين إلى 1886 إصابة، بينما سجلت 65 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 715.
وأفادت الصحة بتسجيل أربع وَفَيَات جديدة بجائحة كورونا في السنغال خلال 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 19 شخصاً.

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