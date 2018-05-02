دراسة أمريكية: هكذا يساعد الصيام على إبطاء مرحلة الشيخوخة

يحوّل عملية التمثيل الغذائي في الجسم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أخيرًا أن الصيام المتقطع الذي يمتنع فيه الإنسان عن الطعام لمدة ما بين 8 و12 ساعة يساعد على إبطاء الشيخوخة، لأنه يحوّل عملية التمثيل الغذائي في الجسم باتجاه مسار آخر هو حرق الدهون المخزّنة في الجسم وفقًا لصحيفة الوفد المصرية.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أُجريت في جامعة فلوريدا ونشرتها دورية "أوبيسيتي"، تم إجراء 10 تجارب متنوعة على الصيام بطرق مختلفة، منها تقييد عدد السعرات الحرارية في الوجبات بـ 500 سعرة، والصيام يومًا بعد يوم، والامتناع لأكثر من 8 ساعات عن الطعام أو ما يُعرف بالصيام المتقطع.

وأظهرت النتائج أن الصيام لـ 8- 12 ساعة متواصلة يدفع الجسم إلى البحث عن بدائل أخرى للطاقة، وينشط قدرته على حرق دهون الجسم.

وأوصت الدراسة باستشارة الطبيب قبل اتباع استراتيجية الصيام المتقطع، فإذا لم يوجد مانع طبي يمكن اتباع هذا النمط من الصيام لتدريب الجسم على إزالة الدهون من أنسجته للحصول على الطاقة.

