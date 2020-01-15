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محافظ الداير يدشن هوية "مهرجان البن" السابع.. وهذا موعد الانطلاق

فعاليته تستمر حتى الخامس من فبراير وتتضمن فعاليات متنوعة

دشن محافظ الداير رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، المشرف العام على مهرجان البن نايف بن لبدة، الهوية البصرية لمهرجان البن السابع والذي تستضيفه محافظة الداير بني مالك.

واستمع محافظ الداير لشرح مفصل عن فلسفة الهوية من رئيس إدارة الإعلام والنشر إسماعيل المالكي، بحضور رئيس مهرجان البن ورؤساء الإدارات لمهرجان البن.
وكشف "بن لبدة" عن موعد مهرجان البن في نسخته السابعة، والتي ستقام برعاية أمير منطقة جازان، يوم الخميس ٢٠٢٠/١/٣٠م الموافق ١٤٤١/٦/٥هـ ، مثمنًا دعم أمير منطقة جازان الكبير لزراعة البن في محافظة الداير خاصة والقطاع الجبلي بشكل عام، منوهًا بمتابعة نائب أمير منطقة جازان لكل ما يحتاجه المزارعون من دعم وعناية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمهرجان البن سالم حسين المالكي، أن اللجان العاملة باشرت استعداداتها للنسخة السابعة من مهرجان البن، مشيرًا إلى أن فعاليته تستمر حتى الخامس من فبراير، وتتضمن فعاليات متنوعة تبرز مكانة محافظة الداير وما حباها الله من مقدرات زراعية وسياحية، وفرص استثمارية مميزة.



وبين "المالكي" أن المهرجان يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن، وتناول القهوة والعرض والشراء، مشددًا على أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز، باعتباره كرنفالًا ثقافيًا سياحيًا اقتصاديًا كبيرًا، مُرحّبًا بالجميع في الداير.

مهرجان البن محافظ الداير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الداير يدشن هوية "مهرجان البن" السابع.. وهذا موعد الانطلاق
سبق

دشن محافظ الداير رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، المشرف العام على مهرجان البن نايف بن لبدة، الهوية البصرية لمهرجان البن السابع والذي تستضيفه محافظة الداير بني مالك.

واستمع محافظ الداير لشرح مفصل عن فلسفة الهوية من رئيس إدارة الإعلام والنشر إسماعيل المالكي، بحضور رئيس مهرجان البن ورؤساء الإدارات لمهرجان البن.
وكشف "بن لبدة" عن موعد مهرجان البن في نسخته السابعة، والتي ستقام برعاية أمير منطقة جازان، يوم الخميس ٢٠٢٠/١/٣٠م الموافق ١٤٤١/٦/٥هـ ، مثمنًا دعم أمير منطقة جازان الكبير لزراعة البن في محافظة الداير خاصة والقطاع الجبلي بشكل عام، منوهًا بمتابعة نائب أمير منطقة جازان لكل ما يحتاجه المزارعون من دعم وعناية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمهرجان البن سالم حسين المالكي، أن اللجان العاملة باشرت استعداداتها للنسخة السابعة من مهرجان البن، مشيرًا إلى أن فعاليته تستمر حتى الخامس من فبراير، وتتضمن فعاليات متنوعة تبرز مكانة محافظة الداير وما حباها الله من مقدرات زراعية وسياحية، وفرص استثمارية مميزة.



وبين "المالكي" أن المهرجان يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن، وتناول القهوة والعرض والشراء، مشددًا على أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز، باعتباره كرنفالًا ثقافيًا سياحيًا اقتصاديًا كبيرًا، مُرحّبًا بالجميع في الداير.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
07:55 PM

محافظ الداير يدشن هوية "مهرجان البن" السابع.. وهذا موعد الانطلاق

فعاليته تستمر حتى الخامس من فبراير وتتضمن فعاليات متنوعة

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عبدالرحمن السلماني - جازان
0
2,954

دشن محافظ الداير رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، المشرف العام على مهرجان البن نايف بن لبدة، الهوية البصرية لمهرجان البن السابع والذي تستضيفه محافظة الداير بني مالك.

واستمع محافظ الداير لشرح مفصل عن فلسفة الهوية من رئيس إدارة الإعلام والنشر إسماعيل المالكي، بحضور رئيس مهرجان البن ورؤساء الإدارات لمهرجان البن.
وكشف "بن لبدة" عن موعد مهرجان البن في نسخته السابعة، والتي ستقام برعاية أمير منطقة جازان، يوم الخميس ٢٠٢٠/١/٣٠م الموافق ١٤٤١/٦/٥هـ ، مثمنًا دعم أمير منطقة جازان الكبير لزراعة البن في محافظة الداير خاصة والقطاع الجبلي بشكل عام، منوهًا بمتابعة نائب أمير منطقة جازان لكل ما يحتاجه المزارعون من دعم وعناية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمهرجان البن سالم حسين المالكي، أن اللجان العاملة باشرت استعداداتها للنسخة السابعة من مهرجان البن، مشيرًا إلى أن فعاليته تستمر حتى الخامس من فبراير، وتتضمن فعاليات متنوعة تبرز مكانة محافظة الداير وما حباها الله من مقدرات زراعية وسياحية، وفرص استثمارية مميزة.



وبين "المالكي" أن المهرجان يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن، وتناول القهوة والعرض والشراء، مشددًا على أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز، باعتباره كرنفالًا ثقافيًا سياحيًا اقتصاديًا كبيرًا، مُرحّبًا بالجميع في الداير.

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