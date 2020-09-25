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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

بومبيو: ملتزمون بمحاسبة الذين يحرمون الشعب الإيراني من الحرية والعدالة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على عديدٍ من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ في بيان له، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يحرمون الشعب الإيراني من الحرية والعدالة، ولذلك اتخذت إجراءات جديدة تدعم الشعب الإيراني.

وقال بومبيو: قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على: القاضي سيد محمود الساداتي، والقاضي محمد سلطاني، الفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، وسجون "عادل آباد" و"أرومية" و"وكيل آباد"، مشيراً إلى تورُّط المذكورين في قضية إعدام الرياضي نافيد أفكاري؛ في 12 سبتمبر 2020، والحكم على البهائيين في إيران بتهم مشكوك فيها.

وشدد بومبيو؛ على أن المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها أدوات مُصمَّمَة لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية وقمع المعارضة، مبيناً مواصلة الولايات المتحدة بذل جهودها لإعادة المعتقلين الأمريكيين ظلماً (باكير وسياماك نمازي ومراد طهباز).

مايك بومبيو

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
سبق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على عديدٍ من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ في بيان له، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يحرمون الشعب الإيراني من الحرية والعدالة، ولذلك اتخذت إجراءات جديدة تدعم الشعب الإيراني.

وقال بومبيو: قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على: القاضي سيد محمود الساداتي، والقاضي محمد سلطاني، الفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، وسجون "عادل آباد" و"أرومية" و"وكيل آباد"، مشيراً إلى تورُّط المذكورين في قضية إعدام الرياضي نافيد أفكاري؛ في 12 سبتمبر 2020، والحكم على البهائيين في إيران بتهم مشكوك فيها.

وشدد بومبيو؛ على أن المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها أدوات مُصمَّمَة لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية وقمع المعارضة، مبيناً مواصلة الولايات المتحدة بذل جهودها لإعادة المعتقلين الأمريكيين ظلماً (باكير وسياماك نمازي ومراد طهباز).

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
01:25 PM

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

بومبيو: ملتزمون بمحاسبة الذين يحرمون الشعب الإيراني من الحرية والعدالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على عديدٍ من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ في بيان له، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يحرمون الشعب الإيراني من الحرية والعدالة، ولذلك اتخذت إجراءات جديدة تدعم الشعب الإيراني.

وقال بومبيو: قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على: القاضي سيد محمود الساداتي، والقاضي محمد سلطاني، الفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، وسجون "عادل آباد" و"أرومية" و"وكيل آباد"، مشيراً إلى تورُّط المذكورين في قضية إعدام الرياضي نافيد أفكاري؛ في 12 سبتمبر 2020، والحكم على البهائيين في إيران بتهم مشكوك فيها.

وشدد بومبيو؛ على أن المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها أدوات مُصمَّمَة لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية وقمع المعارضة، مبيناً مواصلة الولايات المتحدة بذل جهودها لإعادة المعتقلين الأمريكيين ظلماً (باكير وسياماك نمازي ومراد طهباز).

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