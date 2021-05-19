النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفعيل اتفاقية التعاون لتوطيد العلاقة بين غرفة ينبع وجامعة طيبة

تهدف لتعزيز الجوانب العلمية والبحثية لتحقيق أهداف رؤية 2030

أكد رئيس الغرفة التجارية في ينبع أحمد الشغدلي، أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون التي تهدف إلى توطيد العلاقة بين الغرفة وجامعة طيبة، ومد جسور التعاون بينهما في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية والتعاون على رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال، بأهمية العمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب تلبية حاجات وتطلعات قطاع الأعمال بالمحافظة، إضافة إلى تنمية وتطوير أداء موظفي الغرفة من خلال عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع الجامعة للرفع من قدراتهم وأدائهم الوظيفي في مجالات استخدام البرامج المكتبية وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس غرفة ينبع بمكتبه اليوم، بمبنى الغرفة مشرف فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير مالكي، وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة افتتاح كلية العلوم الطبية التطبيقية "بنين"، ومناقشة سبل تفعيل التعاون المشترك وتحقيق التكامل بين غرفة ينبع وجامعة طيبة في كافة المجالات العلمية والعملية والمهنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي، وخدمة رواد الأعمال بالمحافظة؛ وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عن طريق الشراكة في العلاقات بين كافة الأجهزة والأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، لصالح أبناء وبنات المحافظة.

وأعرب "الشغدلي" عن شكره وتقديره لجامعة طيبة على تعاونها مع الغرفة وعلى ما تقوم به من جهود وأنشطة لخدمة أهداف التنمية الوطنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة ينبع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفعيل اتفاقية التعاون لتوطيد العلاقة بين غرفة ينبع وجامعة طيبة
سبق

أكد رئيس الغرفة التجارية في ينبع أحمد الشغدلي، أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون التي تهدف إلى توطيد العلاقة بين الغرفة وجامعة طيبة، ومد جسور التعاون بينهما في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية والتعاون على رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال، بأهمية العمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب تلبية حاجات وتطلعات قطاع الأعمال بالمحافظة، إضافة إلى تنمية وتطوير أداء موظفي الغرفة من خلال عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع الجامعة للرفع من قدراتهم وأدائهم الوظيفي في مجالات استخدام البرامج المكتبية وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس غرفة ينبع بمكتبه اليوم، بمبنى الغرفة مشرف فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير مالكي، وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة افتتاح كلية العلوم الطبية التطبيقية "بنين"، ومناقشة سبل تفعيل التعاون المشترك وتحقيق التكامل بين غرفة ينبع وجامعة طيبة في كافة المجالات العلمية والعملية والمهنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي، وخدمة رواد الأعمال بالمحافظة؛ وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عن طريق الشراكة في العلاقات بين كافة الأجهزة والأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، لصالح أبناء وبنات المحافظة.

وأعرب "الشغدلي" عن شكره وتقديره لجامعة طيبة على تعاونها مع الغرفة وعلى ما تقوم به من جهود وأنشطة لخدمة أهداف التنمية الوطنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة ينبع.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
05:33 PM

تفعيل اتفاقية التعاون لتوطيد العلاقة بين غرفة ينبع وجامعة طيبة

تهدف لتعزيز الجوانب العلمية والبحثية لتحقيق أهداف رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
261

أكد رئيس الغرفة التجارية في ينبع أحمد الشغدلي، أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون التي تهدف إلى توطيد العلاقة بين الغرفة وجامعة طيبة، ومد جسور التعاون بينهما في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية والتعاون على رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال، بأهمية العمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب تلبية حاجات وتطلعات قطاع الأعمال بالمحافظة، إضافة إلى تنمية وتطوير أداء موظفي الغرفة من خلال عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع الجامعة للرفع من قدراتهم وأدائهم الوظيفي في مجالات استخدام البرامج المكتبية وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس غرفة ينبع بمكتبه اليوم، بمبنى الغرفة مشرف فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير مالكي، وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة افتتاح كلية العلوم الطبية التطبيقية "بنين"، ومناقشة سبل تفعيل التعاون المشترك وتحقيق التكامل بين غرفة ينبع وجامعة طيبة في كافة المجالات العلمية والعملية والمهنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي، وخدمة رواد الأعمال بالمحافظة؛ وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عن طريق الشراكة في العلاقات بين كافة الأجهزة والأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، لصالح أبناء وبنات المحافظة.

وأعرب "الشغدلي" عن شكره وتقديره لجامعة طيبة على تعاونها مع الغرفة وعلى ما تقوم به من جهود وأنشطة لخدمة أهداف التنمية الوطنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة ينبع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,902
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,363
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة