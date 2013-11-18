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وزير الداخلية الليبي السابق ينضم إلى قطار الترشح لانتخابات الرئاسة

"باشاغا" أصبح المنافس رقم 15 على المنصب

ترشح وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، اليوم "الخميس"، رسميًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقدم وزير الداخلية في الحكومة الليبية السابقة، أوراق ترشيحه إلى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبلغ عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب رئيس ليبيا 15 حتى الآن، بحسب مفوضية الانتخابات، بينهم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر.

وفشل "باشاغا" "59 عامًا"، وهو طيار عسكري متقاعد، مطلع فبراير في جنيف، في سعيه لتولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد الدبيبة، بعد تداول اسمه على نطاق واسع.

ونجا قبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الداخلية الليبي السابق ينضم إلى قطار الترشح لانتخابات الرئاسة
سبق

ترشح وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، اليوم "الخميس"، رسميًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقدم وزير الداخلية في الحكومة الليبية السابقة، أوراق ترشيحه إلى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبلغ عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب رئيس ليبيا 15 حتى الآن، بحسب مفوضية الانتخابات، بينهم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر.

وفشل "باشاغا" "59 عامًا"، وهو طيار عسكري متقاعد، مطلع فبراير في جنيف، في سعيه لتولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد الدبيبة، بعد تداول اسمه على نطاق واسع.

ونجا قبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
04:01 PM

وزير الداخلية الليبي السابق ينضم إلى قطار الترشح لانتخابات الرئاسة

"باشاغا" أصبح المنافس رقم 15 على المنصب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترشح وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، اليوم "الخميس"، رسميًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقدم وزير الداخلية في الحكومة الليبية السابقة، أوراق ترشيحه إلى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبلغ عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب رئيس ليبيا 15 حتى الآن، بحسب مفوضية الانتخابات، بينهم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر.

وفشل "باشاغا" "59 عامًا"، وهو طيار عسكري متقاعد، مطلع فبراير في جنيف، في سعيه لتولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد الدبيبة، بعد تداول اسمه على نطاق واسع.

ونجا قبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس.

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