النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

روسيا تحذر من رد قوى على أي استفزاز مماثل لتحركات المدمرة البريطانية

"بيسكوف" أشار إلى تورط أمريكا في الحادثة

حذر الكرملين اليوم (الأحد)، من أن أي استفزاز مماثل لتحركات السفينة البريطانية، التي دخلت بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية لروسيا قرب شبه جزيرة القرم الشهر الماضي ستواجه برد قوي من موسكو.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حادثة المدمرة البريطانية بأنها "استفزاز متعمد مخطط له مسبقاً على نحو جدّي، ويهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الرد والمراقبة الحدودية للدولة الروسية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى تورط الولايات المتحدة في الحادثة.

وقال: "لست من دعاة مناقشة مثل هذه السيناريوهات، لكن من الواضح أن رد روسيا سيكون صارماً بطبيعة الحال".

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تحذر من رد قوى على أي استفزاز مماثل لتحركات المدمرة البريطانية
سبق

حذر الكرملين اليوم (الأحد)، من أن أي استفزاز مماثل لتحركات السفينة البريطانية، التي دخلت بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية لروسيا قرب شبه جزيرة القرم الشهر الماضي ستواجه برد قوي من موسكو.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حادثة المدمرة البريطانية بأنها "استفزاز متعمد مخطط له مسبقاً على نحو جدّي، ويهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الرد والمراقبة الحدودية للدولة الروسية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى تورط الولايات المتحدة في الحادثة.

وقال: "لست من دعاة مناقشة مثل هذه السيناريوهات، لكن من الواضح أن رد روسيا سيكون صارماً بطبيعة الحال".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:45 PM

روسيا تحذر من رد قوى على أي استفزاز مماثل لتحركات المدمرة البريطانية

"بيسكوف" أشار إلى تورط أمريكا في الحادثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,308

حذر الكرملين اليوم (الأحد)، من أن أي استفزاز مماثل لتحركات السفينة البريطانية، التي دخلت بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية لروسيا قرب شبه جزيرة القرم الشهر الماضي ستواجه برد قوي من موسكو.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حادثة المدمرة البريطانية بأنها "استفزاز متعمد مخطط له مسبقاً على نحو جدّي، ويهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الرد والمراقبة الحدودية للدولة الروسية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى تورط الولايات المتحدة في الحادثة.

وقال: "لست من دعاة مناقشة مثل هذه السيناريوهات، لكن من الواضح أن رد روسيا سيكون صارماً بطبيعة الحال".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة