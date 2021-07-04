روسيا تحذر من رد قوى على أي استفزاز مماثل لتحركات المدمرة البريطانية

"بيسكوف" أشار إلى تورط أمريكا في الحادثة

حذر الكرملين اليوم (الأحد)، من أن أي استفزاز مماثل لتحركات السفينة البريطانية، التي دخلت بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية لروسيا قرب شبه جزيرة القرم الشهر الماضي ستواجه برد قوي من موسكو.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حادثة المدمرة البريطانية بأنها "استفزاز متعمد مخطط له مسبقاً على نحو جدّي، ويهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الرد والمراقبة الحدودية للدولة الروسية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار "بيسكوف" إلى تورط الولايات المتحدة في الحادثة.

وقال: "لست من دعاة مناقشة مثل هذه السيناريوهات، لكن من الواضح أن رد روسيا سيكون صارماً بطبيعة الحال".