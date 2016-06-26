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إبلاغك عن المخالفين والإرهابيين مطلب ديني ووطني.. "السديس" يوضح

نوّه بدور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن ودعا إلى التعاون مع الجهات المعنية

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل والمهرّبين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني تحث عليه الشريعة الإسلامية وواجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين.

وقال، إن التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بحفظ النظام والأمن هو واجب على كل مواطن ومقيم يسعى إلى المشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، مشيراً إلى دور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن وضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم في وطننا الغالي.

ودعا "السديس" الله -عزّ وجلّ- أن يحمي بلادنا المباركة من كل مكروهٍ، وأن يديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء والنماء، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يجزي رجال الأمن خير الجزاء نظير ما يقدمونه من جهودٍ مباركة تسهم في تعزيز الأمن وحفظ مصالح المجتمع والوطن.

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إبلاغك عن المخالفين والإرهابيين مطلب ديني ووطني.. "السديس" يوضح
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل والمهرّبين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني تحث عليه الشريعة الإسلامية وواجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين.

وقال، إن التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بحفظ النظام والأمن هو واجب على كل مواطن ومقيم يسعى إلى المشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، مشيراً إلى دور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن وضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم في وطننا الغالي.

ودعا "السديس" الله -عزّ وجلّ- أن يحمي بلادنا المباركة من كل مكروهٍ، وأن يديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء والنماء، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يجزي رجال الأمن خير الجزاء نظير ما يقدمونه من جهودٍ مباركة تسهم في تعزيز الأمن وحفظ مصالح المجتمع والوطن.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:02 PM

إبلاغك عن المخالفين والإرهابيين مطلب ديني ووطني.. "السديس" يوضح

نوّه بدور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن ودعا إلى التعاون مع الجهات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل والمهرّبين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني تحث عليه الشريعة الإسلامية وواجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين.

وقال، إن التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بحفظ النظام والأمن هو واجب على كل مواطن ومقيم يسعى إلى المشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، مشيراً إلى دور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن وضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم في وطننا الغالي.

ودعا "السديس" الله -عزّ وجلّ- أن يحمي بلادنا المباركة من كل مكروهٍ، وأن يديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء والنماء، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يجزي رجال الأمن خير الجزاء نظير ما يقدمونه من جهودٍ مباركة تسهم في تعزيز الأمن وحفظ مصالح المجتمع والوطن.

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