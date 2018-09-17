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بعد تطمينات المملكة ..  تراجعت أسعار النفط  اليوم

مصدر سعودي لـ "رويترز": الإنتاج قد يعود إلى المستويات العادية خلال أسابيع

بعد تطمينات السعودية للأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أخبر مصدر سعودي بارز "رويترز" بأن الإنتاج قد يعود إلى المستويات العادية خلال أسابيع، أسرع مما كان متوقعًا في البداية بعد تراجعه إثر هجمات.
وأوضح المصدر أنه من الممكن أن يتم استعادة الإنتاج الذي فقدناه جراء الهجمات على منشآت نفطية في السعودية في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مضيفًا أن المملكة على وشك استعادة 70% من الإنتاج المفقود والبالغ 5.7 مليون برميل يوميًا، طبقاً لـ "أرتي الروسية" .
وانخفض سعر خام "برنت" بنسبة 5.4% إلى 65.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش، فيما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8% إلى 60.50 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد تطمينات المملكة ..  تراجعت أسعار النفط  اليوم
سبق

بعد تطمينات السعودية للأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أخبر مصدر سعودي بارز "رويترز" بأن الإنتاج قد يعود إلى المستويات العادية خلال أسابيع، أسرع مما كان متوقعًا في البداية بعد تراجعه إثر هجمات.
وأوضح المصدر أنه من الممكن أن يتم استعادة الإنتاج الذي فقدناه جراء الهجمات على منشآت نفطية في السعودية في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مضيفًا أن المملكة على وشك استعادة 70% من الإنتاج المفقود والبالغ 5.7 مليون برميل يوميًا، طبقاً لـ "أرتي الروسية" .
وانخفض سعر خام "برنت" بنسبة 5.4% إلى 65.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش، فيما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8% إلى 60.50 دولار للبرميل.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
05:37 PM

بعد تطمينات المملكة ..  تراجعت أسعار النفط  اليوم

مصدر سعودي لـ "رويترز": الإنتاج قد يعود إلى المستويات العادية خلال أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد تطمينات السعودية للأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أخبر مصدر سعودي بارز "رويترز" بأن الإنتاج قد يعود إلى المستويات العادية خلال أسابيع، أسرع مما كان متوقعًا في البداية بعد تراجعه إثر هجمات.
وأوضح المصدر أنه من الممكن أن يتم استعادة الإنتاج الذي فقدناه جراء الهجمات على منشآت نفطية في السعودية في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مضيفًا أن المملكة على وشك استعادة 70% من الإنتاج المفقود والبالغ 5.7 مليون برميل يوميًا، طبقاً لـ "أرتي الروسية" .
وانخفض سعر خام "برنت" بنسبة 5.4% إلى 65.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينيتش، فيما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8% إلى 60.50 دولار للبرميل.

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