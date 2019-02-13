لقطة نادرة.. مشاجرة بين فأرين تفوز بجائزة صورة العام

الأعلى قيمة لمسابقة تصوير الحيوانات

فازت صورة التقطتها عدسة المصور البريطاني سام رولي، ووثقت مشاحنة بين فأرين أثناء تشاجرهما على فتات من الخبز، على أحد الأرصفة الخاوية لمترو أنفاق لندن، بجائزة العام لاختيار الجمهور ضمن مسابقة التصوير الفوتوغرافي للحيوانات، حسبما أفادت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وفي الحدث الذي ينظمه كل عام متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة البريطانية استطاع المصور البريطاني الشاب سام رولي انتزاع المرتبة الأولى بتلك اللقطة النادرة.

وتعد الجائزة المعروفة باسم "مصور العام للحياة البرية"، الأعلى قيمة لمسابقة تصوير الحيوانات.