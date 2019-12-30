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صامطة .. "السهلي" يجتمع بالجهات المشاركة في حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل" بالسهي

عقد رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي، اجتماعًا بممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل".

وتستهدف الحملة نظافة القرى والميادين والحدائق والطرق والواجهات البحرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وطلاء الأرصفة ورش وردم المستنقعات، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية مما يسهم في تحسين المشهد الحضاري بمركز السهي والقرى التابعه له؛ انطلاقًا من أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وتنميتها وتفعيل دور الشباب الواعد ورفع مستوى المشاركة المجتمعية بكافة قرى المركز.

وتستمر هذه الحملة لمدة 15 يومًا موزعة على خمسة محاور، وبمشاركة مركز السهي وبلدية السهي ومخفر شرطة السهي ومراكز الرعاية بالمركز ومدارس المركز وأندية الأحياء الترفيهية.

وحث رئيس مركز السهي الجهات المشاركة على بذل الجهد من أجل إنجاح هذه الفعالية، والتكاتف من أجل العمل الجاد الذي سيكون ثماره النجاح بتوفيق الله.

رئيس مركز السهي محافظة صامطة حملة يدًا بيد لبيئة أفضل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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صامطة .. "السهلي" يجتمع بالجهات المشاركة في حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل" بالسهي
سبق

عقد رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي، اجتماعًا بممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل".

وتستهدف الحملة نظافة القرى والميادين والحدائق والطرق والواجهات البحرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وطلاء الأرصفة ورش وردم المستنقعات، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية مما يسهم في تحسين المشهد الحضاري بمركز السهي والقرى التابعه له؛ انطلاقًا من أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وتنميتها وتفعيل دور الشباب الواعد ورفع مستوى المشاركة المجتمعية بكافة قرى المركز.

وتستمر هذه الحملة لمدة 15 يومًا موزعة على خمسة محاور، وبمشاركة مركز السهي وبلدية السهي ومخفر شرطة السهي ومراكز الرعاية بالمركز ومدارس المركز وأندية الأحياء الترفيهية.

وحث رئيس مركز السهي الجهات المشاركة على بذل الجهد من أجل إنجاح هذه الفعالية، والتكاتف من أجل العمل الجاد الذي سيكون ثماره النجاح بتوفيق الله.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
03:44 PM

صامطة .. "السهلي" يجتمع بالجهات المشاركة في حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل" بالسهي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقد رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي، اجتماعًا بممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في حملة "يدًا بيد لبيئة أفضل".

وتستهدف الحملة نظافة القرى والميادين والحدائق والطرق والواجهات البحرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وطلاء الأرصفة ورش وردم المستنقعات، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية مما يسهم في تحسين المشهد الحضاري بمركز السهي والقرى التابعه له؛ انطلاقًا من أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وتنميتها وتفعيل دور الشباب الواعد ورفع مستوى المشاركة المجتمعية بكافة قرى المركز.

وتستمر هذه الحملة لمدة 15 يومًا موزعة على خمسة محاور، وبمشاركة مركز السهي وبلدية السهي ومخفر شرطة السهي ومراكز الرعاية بالمركز ومدارس المركز وأندية الأحياء الترفيهية.

وحث رئيس مركز السهي الجهات المشاركة على بذل الجهد من أجل إنجاح هذه الفعالية، والتكاتف من أجل العمل الجاد الذي سيكون ثماره النجاح بتوفيق الله.

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