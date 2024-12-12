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القيمة المُضافة تجبر "بوكيينج" على رفع الأسعار الفندقية بالمملكة

زيادة 20 ريالاً يومياً لكل غرفة

أجبرت ضريبة القيمة موقع "بوكيينج" لحجوزات الفنادق وهو الأكبر على مستوى العالم على تغيير نظام الحجز والأسعار التي ستطبق بعد أسبوعين في بداية العام الميلادي الحديد.

وفي هذا الإطار تم إخطار الفنادق ذات الخمس نجوم وغيرها من المسجلين في موقع بوكيينج بتغيير شروط الإقامة وأسعار الغرف والوحدات المعروضة للحجز اليومي ووضعت بنودا جديدة تتعلق بتحميل النزلاء الرسوم الخاصة بالقيمة المضافة المقرر فرضها على القطاع السياحي والتي توقع العديد من الخبراء ألا تتجاوز 20 ريالا لليلة الفندقية الواحدة كمتوسط سعري 400 ريال في الليلة الواحدة.

على جانب آخر فرضت وكالات السفر عدة شروط جديدة على مواقع الحجز السياحي على الإنترنت وإعلام من يقوم بالحجز أن هناك قيمة مضافة قيمتها 5% كرسوم تدفع على القيمة الإجمالية في الفنادق أو الوحدات التي تسمح بالحجز عبر مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.

إلى هذا وفي سياق متصل كشف آخر تقرير لهيئة السياحة السعودية أنه من المتوقع أن تبلغ القيمة المضافة التي يوفرها قطاع السياحة في السعودية مبلغ 118.8 مليون ريال سعودي بحلول العام 2020.

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القيمة المُضافة تجبر "بوكيينج" على رفع الأسعار الفندقية بالمملكة
سبق

أجبرت ضريبة القيمة موقع "بوكيينج" لحجوزات الفنادق وهو الأكبر على مستوى العالم على تغيير نظام الحجز والأسعار التي ستطبق بعد أسبوعين في بداية العام الميلادي الحديد.

وفي هذا الإطار تم إخطار الفنادق ذات الخمس نجوم وغيرها من المسجلين في موقع بوكيينج بتغيير شروط الإقامة وأسعار الغرف والوحدات المعروضة للحجز اليومي ووضعت بنودا جديدة تتعلق بتحميل النزلاء الرسوم الخاصة بالقيمة المضافة المقرر فرضها على القطاع السياحي والتي توقع العديد من الخبراء ألا تتجاوز 20 ريالا لليلة الفندقية الواحدة كمتوسط سعري 400 ريال في الليلة الواحدة.

على جانب آخر فرضت وكالات السفر عدة شروط جديدة على مواقع الحجز السياحي على الإنترنت وإعلام من يقوم بالحجز أن هناك قيمة مضافة قيمتها 5% كرسوم تدفع على القيمة الإجمالية في الفنادق أو الوحدات التي تسمح بالحجز عبر مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.

إلى هذا وفي سياق متصل كشف آخر تقرير لهيئة السياحة السعودية أنه من المتوقع أن تبلغ القيمة المضافة التي يوفرها قطاع السياحة في السعودية مبلغ 118.8 مليون ريال سعودي بحلول العام 2020.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:09 PM

القيمة المُضافة تجبر "بوكيينج" على رفع الأسعار الفندقية بالمملكة

زيادة 20 ريالاً يومياً لكل غرفة

A A A
خالد خليل - الرياض
8
4,293

أجبرت ضريبة القيمة موقع "بوكيينج" لحجوزات الفنادق وهو الأكبر على مستوى العالم على تغيير نظام الحجز والأسعار التي ستطبق بعد أسبوعين في بداية العام الميلادي الحديد.

وفي هذا الإطار تم إخطار الفنادق ذات الخمس نجوم وغيرها من المسجلين في موقع بوكيينج بتغيير شروط الإقامة وأسعار الغرف والوحدات المعروضة للحجز اليومي ووضعت بنودا جديدة تتعلق بتحميل النزلاء الرسوم الخاصة بالقيمة المضافة المقرر فرضها على القطاع السياحي والتي توقع العديد من الخبراء ألا تتجاوز 20 ريالا لليلة الفندقية الواحدة كمتوسط سعري 400 ريال في الليلة الواحدة.

على جانب آخر فرضت وكالات السفر عدة شروط جديدة على مواقع الحجز السياحي على الإنترنت وإعلام من يقوم بالحجز أن هناك قيمة مضافة قيمتها 5% كرسوم تدفع على القيمة الإجمالية في الفنادق أو الوحدات التي تسمح بالحجز عبر مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.

إلى هذا وفي سياق متصل كشف آخر تقرير لهيئة السياحة السعودية أنه من المتوقع أن تبلغ القيمة المضافة التي يوفرها قطاع السياحة في السعودية مبلغ 118.8 مليون ريال سعودي بحلول العام 2020.

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