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كلية التربية بجامعة الإمام توقع مذكرة تفاهم مع إدارة التعليم بالرياض

لدعم البحث التربوي وتبادل الخبرات وإقامة اللقاءات والورش العلمية

برعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة، وقع عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض.

وتفصيلاً، تضمنت المذكرة سعي الطرفين لدعم أشكال البحث في الميدان التربوي وتبادل الخبرات الميدانية وإقامة اللقاءات والورش العلمية.

من جهته، ثمن الدكتور "النشوان" لأمير منطقة الرياض بالنيابة رعايته وحضوره توقيع هذه المذكرة والتي تأتي ضمن مجموعة من الشراكات المجتمعية التي تعقدها الكلية مؤخراً لخدمة قطاع التعليم والعاملين فيه.

وتقدم عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري على جهوده ودعمه المتواصل لكلية التربية وكافة منسوبيها.

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كلية التربية بجامعة الإمام توقع مذكرة تفاهم مع إدارة التعليم بالرياض
سبق

برعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة، وقع عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض.

وتفصيلاً، تضمنت المذكرة سعي الطرفين لدعم أشكال البحث في الميدان التربوي وتبادل الخبرات الميدانية وإقامة اللقاءات والورش العلمية.

من جهته، ثمن الدكتور "النشوان" لأمير منطقة الرياض بالنيابة رعايته وحضوره توقيع هذه المذكرة والتي تأتي ضمن مجموعة من الشراكات المجتمعية التي تعقدها الكلية مؤخراً لخدمة قطاع التعليم والعاملين فيه.

وتقدم عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري على جهوده ودعمه المتواصل لكلية التربية وكافة منسوبيها.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:27 PM

كلية التربية بجامعة الإمام توقع مذكرة تفاهم مع إدارة التعليم بالرياض

لدعم البحث التربوي وتبادل الخبرات وإقامة اللقاءات والورش العلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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54,767

برعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة، وقع عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض.

وتفصيلاً، تضمنت المذكرة سعي الطرفين لدعم أشكال البحث في الميدان التربوي وتبادل الخبرات الميدانية وإقامة اللقاءات والورش العلمية.

من جهته، ثمن الدكتور "النشوان" لأمير منطقة الرياض بالنيابة رعايته وحضوره توقيع هذه المذكرة والتي تأتي ضمن مجموعة من الشراكات المجتمعية التي تعقدها الكلية مؤخراً لخدمة قطاع التعليم والعاملين فيه.

وتقدم عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري على جهوده ودعمه المتواصل لكلية التربية وكافة منسوبيها.

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