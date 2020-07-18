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"غوتيريس": "كورونا" كشف هشاشة المجتمعات وقد يُفقر 100 مليون في العالم

دعا إلى التوقف عن التمييز واللامساواة

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، أن فيروس كورونا المستجد كشف البنية الهشة للمجتمعات، وقد يدفع بمئة مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع.

وحذر "غوتيريس" الذي تحدّث في الذكرى الـ102 لميلاد أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا، من أن مناطق بكاملها كانت تحقق تقدمًا في اتّجاه القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة عادت سنوات إلى الوراء في أشهر، وفقاً لـ"فرانس 24".


وبين أن التداعيات الاقتصادية للوباء، الذي أصاب أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وأودى بنحو 600 ألف، تؤثر بشكل أكبر على العمال غير الرسميين والأعمال التجارية الصغيرة والنساء.

وأشار إلى أن العالم يواجه أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وقد يدفع بمئة مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع، كما قد تنشأ مجاعات بمستويات تاريخية.

ودعا "غوتيريس" إلى التوقف عن اللامساواة والتمييز، بحيث يتم التعامل مع الأشخاص كمجرمين على أساس لون بشرتهم وعن العنصرية البنيوية واللامساواة الممنهجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غوتيريس": "كورونا" كشف هشاشة المجتمعات وقد يُفقر 100 مليون في العالم
سبق

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، أن فيروس كورونا المستجد كشف البنية الهشة للمجتمعات، وقد يدفع بمئة مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع.

وحذر "غوتيريس" الذي تحدّث في الذكرى الـ102 لميلاد أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا، من أن مناطق بكاملها كانت تحقق تقدمًا في اتّجاه القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة عادت سنوات إلى الوراء في أشهر، وفقاً لـ"فرانس 24".


وبين أن التداعيات الاقتصادية للوباء، الذي أصاب أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وأودى بنحو 600 ألف، تؤثر بشكل أكبر على العمال غير الرسميين والأعمال التجارية الصغيرة والنساء.

وأشار إلى أن العالم يواجه أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وقد يدفع بمئة مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع، كما قد تنشأ مجاعات بمستويات تاريخية.

ودعا "غوتيريس" إلى التوقف عن اللامساواة والتمييز، بحيث يتم التعامل مع الأشخاص كمجرمين على أساس لون بشرتهم وعن العنصرية البنيوية واللامساواة الممنهجة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
07:57 PM

"غوتيريس": "كورونا" كشف هشاشة المجتمعات وقد يُفقر 100 مليون في العالم

دعا إلى التوقف عن التمييز واللامساواة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، أن فيروس كورونا المستجد كشف البنية الهشة للمجتمعات، وقد يدفع بمئة مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع.

وحذر "غوتيريس" الذي تحدّث في الذكرى الـ102 لميلاد أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا، من أن مناطق بكاملها كانت تحقق تقدمًا في اتّجاه القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة عادت سنوات إلى الوراء في أشهر، وفقاً لـ"فرانس 24".


وبين أن التداعيات الاقتصادية للوباء، الذي أصاب أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وأودى بنحو 600 ألف، تؤثر بشكل أكبر على العمال غير الرسميين والأعمال التجارية الصغيرة والنساء.

وأشار إلى أن العالم يواجه أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وقد يدفع بمئة مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع، كما قد تنشأ مجاعات بمستويات تاريخية.

ودعا "غوتيريس" إلى التوقف عن اللامساواة والتمييز، بحيث يتم التعامل مع الأشخاص كمجرمين على أساس لون بشرتهم وعن العنصرية البنيوية واللامساواة الممنهجة.

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