بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443هـ
في الفترة من 17 ذي القعدة إلى 19 ذي الحجة
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقعها الرسمي ومنصّاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.
ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرُّف على شروط القبول في المعهد، إلى زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/
في الفترة من الأحد الموافق 17 / 11/ 1442هـ حتي الخميس 19 / 12 / 1442هـ.
بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443هـ
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-28
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقعها الرسمي ومنصّاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.
ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرُّف على شروط القبول في المعهد، إلى زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/
في الفترة من الأحد الموافق 17 / 11/ 1442هـ حتي الخميس 19 / 12 / 1442هـ.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
08:18 AM
بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443هـ
في الفترة من 17 ذي القعدة إلى 19 ذي الحجة
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقعها الرسمي ومنصّاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتيْن المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.
ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرُّف على شروط القبول في المعهد، إلى زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/
في الفترة من الأحد الموافق 17 / 11/ 1442هـ حتي الخميس 19 / 12 / 1442هـ.