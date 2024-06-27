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منسوبو الملحقية الثقافية والمبتعثون باليابان يرحبون بولي العهد

270 طالبًا وطالبة من المبتعثين يشاركون بالترجمة في قمة العشرين

رحّب الملحق الثقافي ومنسوبو الملحقية والمبتعثون السعوديون في اليابان بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له المشارك في قمة العشرين G20 بمدينة أوساكا.

صرح المهندس محي الشهري مدير العلاقات العامة والإعلام بالملحقية الثقافية: "أوساكا ثالث أكبر مدينة في اليابان، وتعتبر مركزاً تجارياً بينها وبين البلدان المجاورة كالصين وكوريا، وبها العديد من المعابد البوذية، وبها قلعة أوساكا أحد أشهر المعالم بالمدينة التي بناها تويوتومي هيديوشي، والوجبة الأشهر بها التاكو ياكي (الأخطبوط المشوي".

وتابع قائلًا: "تحتضن أقوى جامعات اليابان وهي جامعة أوساكا، يتواجد في اليابان ما يقارب 270 طالبًا وطالبة من المبتعثين السعوديين؛ منهم 40 طالبًا وطالبة في مدينة أوساكا، كما يتشرف المبتعثون في اليابان بخدمة الوفد المرافق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مشاركته في قمة العشرين بالترجمة والدعم اللوجستي".

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منسوبو الملحقية الثقافية والمبتعثون باليابان يرحبون بولي العهد
سبق

رحّب الملحق الثقافي ومنسوبو الملحقية والمبتعثون السعوديون في اليابان بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له المشارك في قمة العشرين G20 بمدينة أوساكا.

صرح المهندس محي الشهري مدير العلاقات العامة والإعلام بالملحقية الثقافية: "أوساكا ثالث أكبر مدينة في اليابان، وتعتبر مركزاً تجارياً بينها وبين البلدان المجاورة كالصين وكوريا، وبها العديد من المعابد البوذية، وبها قلعة أوساكا أحد أشهر المعالم بالمدينة التي بناها تويوتومي هيديوشي، والوجبة الأشهر بها التاكو ياكي (الأخطبوط المشوي".

وتابع قائلًا: "تحتضن أقوى جامعات اليابان وهي جامعة أوساكا، يتواجد في اليابان ما يقارب 270 طالبًا وطالبة من المبتعثين السعوديين؛ منهم 40 طالبًا وطالبة في مدينة أوساكا، كما يتشرف المبتعثون في اليابان بخدمة الوفد المرافق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مشاركته في قمة العشرين بالترجمة والدعم اللوجستي".

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:14 PM

منسوبو الملحقية الثقافية والمبتعثون باليابان يرحبون بولي العهد

270 طالبًا وطالبة من المبتعثين يشاركون بالترجمة في قمة العشرين

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بدر العتيبي - الرياض
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رحّب الملحق الثقافي ومنسوبو الملحقية والمبتعثون السعوديون في اليابان بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له المشارك في قمة العشرين G20 بمدينة أوساكا.

صرح المهندس محي الشهري مدير العلاقات العامة والإعلام بالملحقية الثقافية: "أوساكا ثالث أكبر مدينة في اليابان، وتعتبر مركزاً تجارياً بينها وبين البلدان المجاورة كالصين وكوريا، وبها العديد من المعابد البوذية، وبها قلعة أوساكا أحد أشهر المعالم بالمدينة التي بناها تويوتومي هيديوشي، والوجبة الأشهر بها التاكو ياكي (الأخطبوط المشوي".

وتابع قائلًا: "تحتضن أقوى جامعات اليابان وهي جامعة أوساكا، يتواجد في اليابان ما يقارب 270 طالبًا وطالبة من المبتعثين السعوديين؛ منهم 40 طالبًا وطالبة في مدينة أوساكا، كما يتشرف المبتعثون في اليابان بخدمة الوفد المرافق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مشاركته في قمة العشرين بالترجمة والدعم اللوجستي".

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