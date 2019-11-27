"إنفوجرافيك".. "الشرقية" تتصدر مناطق المملكة في سخانات المياه المضبوطة

الجولة الرقابية على منافذ البيع أسفرت عن مخالفات في ملصق "كفاءة"

أسفرت الجولة الرقابية التي نفّذتها وزارة التجارة والاستثمار على منافذ بيع سخانات المياه "الأسواق"، عن نتائج مختلفة، تشير إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المستهلك ونقاط البيع، وتَصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق غير الملتزمة بملصق بطاقة كفاءة الطاقة؛ حيث جرى ضبط كميات مخالفة بلغت 6890 قطعة.

وبلغ عدد الزيارات في مدينة الرياض 1181، وعدد المنشآت المخالفة 4، وحائل 136 ومخالفة 1؛ في حين جاءت المدينة المنورة 157 زيارة، ووُجدت مخالفة واحدة فقط، و268 مكة المكرمة و4 مخالفات، ومنطقة الجوف 133 زيارة ومخالفة واحدة، ومنطقة عسير 276 زيارة و7 مخالفات، والمنطقة الشرقية 808 زيارات عليها 14 مخالفة، وجازان 135 زيارة و5 مخالفات.

وجاء عدد المنشآت المخالفة وأنواع المخالفات كالتالي:

31 بسبب عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على سخانات المياه، 1 جهاز مطابق للمواصفات السعودية عليه بطاقة تالفة، 4 عدم وجود مؤشر بتدريج مناسب يُظهر مستوى حرارة المياه، 1 عدم وجود بطاقة للسخانات مطابقة للمواصفات السعودية بجانب بطاقه خليجية أو أوروبية.

وفيما يخص عدد الكميات المضبوطة بحسب المناطق: الرياض 29، حائل 16، الجوف 561، مكة المكرمة 16، جازان 29، الشرقية 6890، وأخيرًا عسير 350.

ورصدت الجولة عدمَ وجود مؤشر يُظهر مدى حرارة المياه وعددها 268، و67 عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على سخانات المياه.