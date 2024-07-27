"أكبر سجن للصحفيين بالعالم".. تقرير فاضح جديد من 9 نقاط وتركيا ملزمة بالرد

أكد غياب الحرية بعد تطبيق الطوارئ إثر محاولة الانقلاب المزعومة قبل 3 أعوام

أكد تقرير دولي جديد غياب حرية الصحافة في تركيا، خصوصًا بعد تطبيق حالة الطوارئ في البلاد بدعوى التصدي لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016.

وتقدم المرصد الدولى لحقوق الإنسان (IOHR)، بالاشتراك مع حملة شعار الصحافة (PEC) ومجموعة لندن للمؤثر، بتقرير إلى الأمم المتحدة يبحث في تسعة قطاعات -نقاط- متعلقة بحرية التعبير، والتى تحتاج إلى إصلاح عاجل فى تركيا، وتأتى أهمية التقرير من أن الحكومة التركية ستكون ملزمة بالرد عليه أمام الأمم المتحدة؛ بحسب ما نشره موقع "مبتدا" المصري.

ووفق موقع صحيفة زمان التركية: فقد قالت ڤاليرى پياى، رئيسة المرصد الدولى لحقوق الإنسان: إنه وفقًا للجنة حماية الصحفيين فإن تركيا هي أسوأ سجن للصحفيين فى العالم؛ حيث تم إلقاء القبض على حوالى 300 من الصحفيين والإعلاميين أثناء حالة الطوارئ، وتعرض عدد كبير للاحتجاز التعسفى والاستجواب، كما يبلغ عدد الصحفيين الذين ما زالوا في السجن، بما في ذلك الصحفيون قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ 191 صحفيًا في الوقت الحالي.

وناشد المشاركون فى التقرير حكومة تركيا بتحسين ظروف الصحفيين بشكل ملموس؛ من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير فى البلاد، والالتزام بالتعاون مع الهيئات الدولية، مع التوقف عن تجاهل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل تركيا.

وطالب التقرير تركيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتطبيق قراراتها فورًا، مع الامتثال لقرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسماح للمراقبين الأجانب بالاطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حاليًا في تركيا وفتح القضايا المستمرة للصحفيين والأكاديميين والمحامين، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق.

وفتح التقرير ملف مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب فى تركيا، مطالبًا حكومة أنقرة بالكف عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين، وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين من السجن وإسقاط التهم المعلقة بشأنهم.

وتقدم المرصد الدولى بمقترحات لتعديل القوانين التركية تضمن: الإصلاح الشامل لتشريعات مكافحة الإرهاب بما في ذلك المادتان 2/6 و2/7 من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد 6-220 و 8/220 و314 من قانون العقوبات؛ لتضييق نطاق تعريفات “الإرهاب” و”الجريمة المنظمة” و”نشر الأكاذيب”.

واقترح التقرير عدم تجريم التشهير من خلال إلغاء المواد 125 و301 من قانون العقوبات التركى، مع إصلاح قانون الالتزامات المتعلق بالتشهير المدني لضمان توافر وسائل دفاع عن حرية التعبير ملائمة وحقيقية، أو من أجل الصالح العام، وللحماية من إساءة استخدام الدعاوى القضائية لإسكات الانتقادات من المسؤولين الحكوميين.

وناقش التقرير الإصلاحات التشريعية المطلوبة لحرية الصحافة، متضمنًا إلغاء أي قيود أو لوائح قد تضع وسائل الإعلام تحت تأثير سياسى أو تضعف الدور الحيوى للإعلام كوسيلة رقابة عامة، لا سيما الرقابة على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون RTÜK وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتركيا BTK، وتعزيز تنوع وسائل الإعلام، ومنع هيمنة أو تمركز وسائل الإعلام بصورة غير مبررة، مع شفافية ملكية وسائل الإعلام والإعلان عن هوية مالكيها.

وطرح المرصد الدولي لحقوق الإنسان، قضية ضمان سلامة الصحفيين والعاملين بقطاع الإعلام، وضرورة اتخاذ خطوات تشريعية وسياسية لمنع الاعتداءات على الصحفيين والقضاء على حالات الإفلات من العقاب في أحداث العنف والترويع تجاه الصحفيين.

واختتم التقرير بالتشديد على ضرورة إصلاح قانون جهاز الاستخبارات الوطنية رقم 6532 وضمان الرقابة القضائية والسياسية الكافية على الأجهزة الأمنية، مع تعديل القانون 5651؛ لحماية حرية التعبير على الإنترنت وضمان أن أي حظر للمواقع الإلكترونية أو عناوين بروتوكول الإنترنت أو المنافذ أو بروتوكولات الشبكة أو أنواع الاستخدام “مثل الشبكات الاجتماعية”؛ له مبرراته وفقًا للمعايير الدولية.