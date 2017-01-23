كأس الملك: التعاون يبدع.. وبثلاثة الشباب يودع

تأهل فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

‏شهد اللقاء سيطرة وأفضلية لفريق التعاون توجها بثلاثية في الشوط الأول افتتحها ربيع سفياني عند الدقيقة العاشرة من رأسية داخل منطقة الجزاء, ليضيف بعدها هيلدون راموس الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 41 من ركلة جزاء, قبل أن يضيف إبراهيم الزبيدي الهدف الثالث عند الدقيقة 45 من تسديدة داخل المنطقة.