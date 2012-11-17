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رئيس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بمنح الحكومة السعودية الجنسية لكوكبة من العلماء والمفكرين

مملكة العلم تكرّم العلم والعلماء.. ليكونوا في عِداد المشاركين في مسيرة التحول والتطور

نوّه رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين؛ بمنح حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجنسية السعودية لكوكبة من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم؛ وذلك تقديراً لعلمهم، ونظيراً لإنجازاتهم.

وقال في هذه المناسبة: ها هي مملكة العلم تكرم العلم والعلماء، تختار المميزين ليحملوا شرف المواطنة السعودية؛ ليكونوا في عداد المشاركين في مسيرة التحول والتطور التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، التي ارتقت بالمملكة العربية السعودية لتغدو في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.

وأضاف الأمين؛ ولعل مما يثلج الصدر أن هذه المنحة الملكية شملت فيمن شملت في هذا الليل الحالك الذي يلف وطننا الحبيب لبنان، 6 من حاملي الجنسية اللبنانية؛ لتثبت المملكة العربية السعودية مرةً أخرى أنها تتطلع إلى لبنان من بوابة أرحب هي بوابة العلم والثقافة، وبلغة الحوار الذي يعلي شأن العقل، بعيداً عن لغة ساسته الذين أدمنوا الإضرار به من خلال ثقافة الفرقة والتشتت والمعارك العبثية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بمنح الحكومة السعودية الجنسية لكوكبة من العلماء والمفكرين
سبق

نوّه رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين؛ بمنح حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجنسية السعودية لكوكبة من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم؛ وذلك تقديراً لعلمهم، ونظيراً لإنجازاتهم.

وقال في هذه المناسبة: ها هي مملكة العلم تكرم العلم والعلماء، تختار المميزين ليحملوا شرف المواطنة السعودية؛ ليكونوا في عداد المشاركين في مسيرة التحول والتطور التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، التي ارتقت بالمملكة العربية السعودية لتغدو في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.

وأضاف الأمين؛ ولعل مما يثلج الصدر أن هذه المنحة الملكية شملت فيمن شملت في هذا الليل الحالك الذي يلف وطننا الحبيب لبنان، 6 من حاملي الجنسية اللبنانية؛ لتثبت المملكة العربية السعودية مرةً أخرى أنها تتطلع إلى لبنان من بوابة أرحب هي بوابة العلم والثقافة، وبلغة الحوار الذي يعلي شأن العقل، بعيداً عن لغة ساسته الذين أدمنوا الإضرار به من خلال ثقافة الفرقة والتشتت والمعارك العبثية.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
01:43 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:16 AM

رئيس التنفيذيين اللبنانيين يشيد بمنح الحكومة السعودية الجنسية لكوكبة من العلماء والمفكرين

مملكة العلم تكرّم العلم والعلماء.. ليكونوا في عِداد المشاركين في مسيرة التحول والتطور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين؛ بمنح حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجنسية السعودية لكوكبة من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم؛ وذلك تقديراً لعلمهم، ونظيراً لإنجازاتهم.

وقال في هذه المناسبة: ها هي مملكة العلم تكرم العلم والعلماء، تختار المميزين ليحملوا شرف المواطنة السعودية؛ ليكونوا في عداد المشاركين في مسيرة التحول والتطور التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، التي ارتقت بالمملكة العربية السعودية لتغدو في مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.

وأضاف الأمين؛ ولعل مما يثلج الصدر أن هذه المنحة الملكية شملت فيمن شملت في هذا الليل الحالك الذي يلف وطننا الحبيب لبنان، 6 من حاملي الجنسية اللبنانية؛ لتثبت المملكة العربية السعودية مرةً أخرى أنها تتطلع إلى لبنان من بوابة أرحب هي بوابة العلم والثقافة، وبلغة الحوار الذي يعلي شأن العقل، بعيداً عن لغة ساسته الذين أدمنوا الإضرار به من خلال ثقافة الفرقة والتشتت والمعارك العبثية.

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