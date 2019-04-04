مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يرعى فعالية "مشاة البديعة"

ضمن مشاركته المجتمعية.. "ساعة مشي لصحتك" الجمعة

ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وتعزيزًا لدورها الصحي والإنساني في تنمية الرياضة المجتمعية وتفعيل ممارسة ونشرالرياضة الصحية.

يرعى مستشفى الدكتور سليمان الحبيبب السويدي، فعالية المشي الصحي تحت عنوان "مشاة البديعة.. ساعة مشي لصحتك"؛ وذلك بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية (فريق مشاة البديعة) بالرياض يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019م عند الساعة السادسة والربع صباحًا؛ حيث إن هذه الفعالية تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة "الصحة للجميع".

وقال الدكتور منصور العثمان مدير عام مستشفى السويدي: إن المشاركة في هذه الفعالية يأتي تعزيزًا لثقافة المشي والصحة البدنية بين كافة أفراد المجتمع والتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل عام؛ منوهًا بأن ما توليه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب من اهتمام لبرامج المسؤولية المجتمعية يُعد نهجًا راسخًا منذ تأسيسها عام 1995م، ونابعًا من الحس الوطني الصادق الذي ينطلق من إيمان عميق برسالة المجموعة لخدمة المجتمع والسعي للمساهمة في مسيرة التنمية بمملكتنا الغالية.

وأوضح الدكتور "العثمان" أن الهدف الأسمى من إطلاق هذه الفعالية، هو زيادة الوعي العام تجاه المشي وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المجتمع حول أهمية المشي وتأثيره الإيجابي على الصحة، والحث على اتباع السلوكيات السليمة ونمط الحياة الصحي؛ من أجل تحقيق رؤية 2030 لبناء مجتمع صحي وحيوي ووطن طموح؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المشي يساعد على سلامة وصحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في تقوية العظام والمفاصل وإنقاص الوزن.

وأضاف الدكتور "العثمان" أن الفعالية تستهدف كافة فئات المجتمع، وستتضمن مجموعة من الأنشطة تشتمل على المشي ووجود أركان توعوية ونقاط صحية لتقديم النصائح الطبية والكشوفات المجانية عن (السكري، الضغط، الطول، الوزن، كتلة الجسم)، بالإضافة إلى جهاز خاص لقياس أداء العضلات؛ وذلك تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة من أطباء وأخصائيي تغذية وعلاج طبيعي.

من جانبه، أشاد توفيق الحماد رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي البديعة، بمباردة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي في رعاية مثل هذه الأنشطة المجتمعية، والتي تكرّس مفهوم وأهمية رياضة المشي لدى كافة شرائح المجتمع؛ لما لهذه الرياضة من فوائد صحية وبدنية، كما قدّم شكره وتقديره على الدعم المقدم والجهود المبذولة للرقي بالرياضة المجتمعية والمضي قدمًا نحو تأسيس مجتمع صحي وحيوي.

واختتم "الحماد" حديثه بدعوة الجميع للمشاركة في هذه الفعالية، والتي من المقرر أن تنطلق من موقع ساحة البلدية الأولى بشارع الشيخ عبدالرحمن الفريان بحي السويدي.