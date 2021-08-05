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عامان والكابوس يطاردهم.. مواطنون بـ"نعمان مكة" يطلبون حلًّا من "الأمانة"

أضرار لَحِقت بمنازلهم جراء السيول وتقدموا بشكوى مرارًا وتكرارًا ولا طائل

ناشد مواطنون بوادي نعمان بمكة المكرمة، المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء الأمطار والسيول منذ أكثر من عامين، وحل المشكلة التي تعتريهم عند هطول الأمطار؛ لافتين إلى أنهم تقدموا بشكوى مرارًا وتكرارًا على مر الأشهر الماضية، ولكن دون جدوى.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق" قالوا فيها: "في شهر صفر من عام ١٤٤٠هـ، هطلت أمطار غزيرة بمنطقة وادي نعمان بمكة المكرمة؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بمحيط منازلنا وعددها ثلاثة منازل، وقد قمنا في حينه بالاتصال على أمانة العاصمة المقدسة، ووعدونا بالنظر في موضوعنا والوقوف على المشكلة وحلها.. وحتى تاريخ هذا اليوم لم تحل المشكلة؛ برغم مراجعتنا المتكررة للأمانة والمسؤولين فيها؛ ولكن دون جدوى!".

وأضافوا: "زودنا الأمانة على رقمها المخصص لاستقبال الشكاوى والملاحظات "واتساب"، بالصور والفيديو التي تُظهر الضرر؛ غير أننا لم نجد سوى وعود، لم تتم على أرض الواقع".

وتابعوا في شكواهم: "عند مراجعتنا الأخيرة للمسؤولين والإدارة المختصة بعد شهر رمضان الماضي، اعتذروا حينها بقرب موسم الحج.. وبعد الحج وعدوا بإصلاح الضرر"؛ لافتين إلى أن آخر الوعود التي تلقوها بأن المشروع سُلِّم للشركة المنفذة، وحتى اليوم لم يتم عمل أي شيء أو ردم الموقع، وإزالة الخطر عن منازلهم".

وطالَبَ المواطنون المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على الأضرار التي لَحِقت بهم ومعالجة الأمر على وجه السرعة، وإلزام الشركة المتعاقدة بسرعة تنفيذ مشروعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عامان والكابوس يطاردهم.. مواطنون بـ"نعمان مكة" يطلبون حلًّا من "الأمانة"
سبق

ناشد مواطنون بوادي نعمان بمكة المكرمة، المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء الأمطار والسيول منذ أكثر من عامين، وحل المشكلة التي تعتريهم عند هطول الأمطار؛ لافتين إلى أنهم تقدموا بشكوى مرارًا وتكرارًا على مر الأشهر الماضية، ولكن دون جدوى.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق" قالوا فيها: "في شهر صفر من عام ١٤٤٠هـ، هطلت أمطار غزيرة بمنطقة وادي نعمان بمكة المكرمة؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بمحيط منازلنا وعددها ثلاثة منازل، وقد قمنا في حينه بالاتصال على أمانة العاصمة المقدسة، ووعدونا بالنظر في موضوعنا والوقوف على المشكلة وحلها.. وحتى تاريخ هذا اليوم لم تحل المشكلة؛ برغم مراجعتنا المتكررة للأمانة والمسؤولين فيها؛ ولكن دون جدوى!".

وأضافوا: "زودنا الأمانة على رقمها المخصص لاستقبال الشكاوى والملاحظات "واتساب"، بالصور والفيديو التي تُظهر الضرر؛ غير أننا لم نجد سوى وعود، لم تتم على أرض الواقع".

وتابعوا في شكواهم: "عند مراجعتنا الأخيرة للمسؤولين والإدارة المختصة بعد شهر رمضان الماضي، اعتذروا حينها بقرب موسم الحج.. وبعد الحج وعدوا بإصلاح الضرر"؛ لافتين إلى أن آخر الوعود التي تلقوها بأن المشروع سُلِّم للشركة المنفذة، وحتى اليوم لم يتم عمل أي شيء أو ردم الموقع، وإزالة الخطر عن منازلهم".

وطالَبَ المواطنون المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على الأضرار التي لَحِقت بهم ومعالجة الأمر على وجه السرعة، وإلزام الشركة المتعاقدة بسرعة تنفيذ مشروعها.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
10:04 AM

عامان والكابوس يطاردهم.. مواطنون بـ"نعمان مكة" يطلبون حلًّا من "الأمانة"

أضرار لَحِقت بمنازلهم جراء السيول وتقدموا بشكوى مرارًا وتكرارًا ولا طائل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد مواطنون بوادي نعمان بمكة المكرمة، المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء الأمطار والسيول منذ أكثر من عامين، وحل المشكلة التي تعتريهم عند هطول الأمطار؛ لافتين إلى أنهم تقدموا بشكوى مرارًا وتكرارًا على مر الأشهر الماضية، ولكن دون جدوى.

وفي شكوى تَلَقّتها "سبق" قالوا فيها: "في شهر صفر من عام ١٤٤٠هـ، هطلت أمطار غزيرة بمنطقة وادي نعمان بمكة المكرمة؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بمحيط منازلنا وعددها ثلاثة منازل، وقد قمنا في حينه بالاتصال على أمانة العاصمة المقدسة، ووعدونا بالنظر في موضوعنا والوقوف على المشكلة وحلها.. وحتى تاريخ هذا اليوم لم تحل المشكلة؛ برغم مراجعتنا المتكررة للأمانة والمسؤولين فيها؛ ولكن دون جدوى!".

وأضافوا: "زودنا الأمانة على رقمها المخصص لاستقبال الشكاوى والملاحظات "واتساب"، بالصور والفيديو التي تُظهر الضرر؛ غير أننا لم نجد سوى وعود، لم تتم على أرض الواقع".

وتابعوا في شكواهم: "عند مراجعتنا الأخيرة للمسؤولين والإدارة المختصة بعد شهر رمضان الماضي، اعتذروا حينها بقرب موسم الحج.. وبعد الحج وعدوا بإصلاح الضرر"؛ لافتين إلى أن آخر الوعود التي تلقوها بأن المشروع سُلِّم للشركة المنفذة، وحتى اليوم لم يتم عمل أي شيء أو ردم الموقع، وإزالة الخطر عن منازلهم".

وطالَبَ المواطنون المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة الوقوف على الأضرار التي لَحِقت بهم ومعالجة الأمر على وجه السرعة، وإلزام الشركة المتعاقدة بسرعة تنفيذ مشروعها.

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