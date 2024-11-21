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محافظ الدلم يفتتح عيادة الصحة النفسية بمستشفى "محمد بن سلمان"

تعمل كل أربعاء أسبوعيًا ويمكن للمراجع الحجز من برنامج "موعد"

دشن محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي عيادة الصحة النفسية الأولى في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بالمحافظة، وذلك بحضور مدير المستشفى

الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني، وعضو المجلس المحلي محمد بن صالح العسكر، لتنضم لقائمة العيادات الصحية المتقدمة في المستشفى.

وستعمل العيادة بشكل دوري يوم الأربعاء من كل أسبوع بوجود طبيب نفسي، بالإضافة إلى اختصاصي نفسي، ويمكن للمراجعين حجز مواعيدهم عن طريق برنامج "موعد".

فيما ثمّن مدير المستشفى الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني الاهتمام والدعم الذي يلاقيه القطاع الصحي بالدلم من محافظ الدلم، وقال لاشك أننا نسعى إلى تقديم أقصى ما يمكن، وكل ما من شأنه خدمة المرضى وتقليل حالات الإحالة للمستشفيات المرجعية. وقال "الدخيني" في حديثه لـ "سبق" حرصنا في مستشفى الأمير سلمان بن محمد على افتتاح عيادة للصحة النفسية لتنضم إلى مثيلاتها من العيادات الخارجية تسهيلاً للمرضى ووفاءً لحقهم وتعميقًا لمسؤوليتنا أمام صحتهم.

وأضاف: ستعمل العيادة يوم الأربعاء من كل أسبوع وسيوجد فيها طبيب نفسي، بالإضافة إلى اختصاصي نفسي كذلك، وقد تم توفير الأدوية النفسية الخاصة بالعيادة، وسيتمكن المراجع من حجز موعده بنفسه عن طريق برنامج موعد كذلك.

وشكر "الدخيني" في صحة الرياض ممثلة بالمدير العام الدكتور محمد التويجري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ومدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية الدكتور علي الطلحي، ومدير مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج الدكتور ممدوح الهادي على تعاونهم في تسهيل مهمة افتتاح هذه العيادة وتذليل العوائق في سبيل ذلك.

الدلم محافظ الدلم ثامر الشتوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الدلم يفتتح عيادة الصحة النفسية بمستشفى "محمد بن سلمان"
سبق

دشن محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي عيادة الصحة النفسية الأولى في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بالمحافظة، وذلك بحضور مدير المستشفى

الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني، وعضو المجلس المحلي محمد بن صالح العسكر، لتنضم لقائمة العيادات الصحية المتقدمة في المستشفى.

وستعمل العيادة بشكل دوري يوم الأربعاء من كل أسبوع بوجود طبيب نفسي، بالإضافة إلى اختصاصي نفسي، ويمكن للمراجعين حجز مواعيدهم عن طريق برنامج "موعد".

فيما ثمّن مدير المستشفى الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني الاهتمام والدعم الذي يلاقيه القطاع الصحي بالدلم من محافظ الدلم، وقال لاشك أننا نسعى إلى تقديم أقصى ما يمكن، وكل ما من شأنه خدمة المرضى وتقليل حالات الإحالة للمستشفيات المرجعية. وقال "الدخيني" في حديثه لـ "سبق" حرصنا في مستشفى الأمير سلمان بن محمد على افتتاح عيادة للصحة النفسية لتنضم إلى مثيلاتها من العيادات الخارجية تسهيلاً للمرضى ووفاءً لحقهم وتعميقًا لمسؤوليتنا أمام صحتهم.

وأضاف: ستعمل العيادة يوم الأربعاء من كل أسبوع وسيوجد فيها طبيب نفسي، بالإضافة إلى اختصاصي نفسي كذلك، وقد تم توفير الأدوية النفسية الخاصة بالعيادة، وسيتمكن المراجع من حجز موعده بنفسه عن طريق برنامج موعد كذلك.

وشكر "الدخيني" في صحة الرياض ممثلة بالمدير العام الدكتور محمد التويجري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ومدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية الدكتور علي الطلحي، ومدير مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج الدكتور ممدوح الهادي على تعاونهم في تسهيل مهمة افتتاح هذه العيادة وتذليل العوائق في سبيل ذلك.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:18 PM

محافظ الدلم يفتتح عيادة الصحة النفسية بمستشفى "محمد بن سلمان"

تعمل كل أربعاء أسبوعيًا ويمكن للمراجع الحجز من برنامج "موعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدلم
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دشن محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي عيادة الصحة النفسية الأولى في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بالمحافظة، وذلك بحضور مدير المستشفى

الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني، وعضو المجلس المحلي محمد بن صالح العسكر، لتنضم لقائمة العيادات الصحية المتقدمة في المستشفى.

وستعمل العيادة بشكل دوري يوم الأربعاء من كل أسبوع بوجود طبيب نفسي، بالإضافة إلى اختصاصي نفسي، ويمكن للمراجعين حجز مواعيدهم عن طريق برنامج "موعد".

فيما ثمّن مدير المستشفى الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني الاهتمام والدعم الذي يلاقيه القطاع الصحي بالدلم من محافظ الدلم، وقال لاشك أننا نسعى إلى تقديم أقصى ما يمكن، وكل ما من شأنه خدمة المرضى وتقليل حالات الإحالة للمستشفيات المرجعية. وقال "الدخيني" في حديثه لـ "سبق" حرصنا في مستشفى الأمير سلمان بن محمد على افتتاح عيادة للصحة النفسية لتنضم إلى مثيلاتها من العيادات الخارجية تسهيلاً للمرضى ووفاءً لحقهم وتعميقًا لمسؤوليتنا أمام صحتهم.

وأضاف: ستعمل العيادة يوم الأربعاء من كل أسبوع وسيوجد فيها طبيب نفسي، بالإضافة إلى اختصاصي نفسي كذلك، وقد تم توفير الأدوية النفسية الخاصة بالعيادة، وسيتمكن المراجع من حجز موعده بنفسه عن طريق برنامج موعد كذلك.

وشكر "الدخيني" في صحة الرياض ممثلة بالمدير العام الدكتور محمد التويجري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ومدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية الدكتور علي الطلحي، ومدير مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج الدكتور ممدوح الهادي على تعاونهم في تسهيل مهمة افتتاح هذه العيادة وتذليل العوائق في سبيل ذلك.

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