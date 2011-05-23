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متحدث "الصحة" يؤكد: لا صحة لما يتداول عن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال: تم تأجيلها بهدف تطعيم عدد أكبر لأفراد المجتمع ويستثنى لمن بعمر 60 فما فوق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا صحة لما يتداول بإلغاء الجرعة الثانية من لقاح ‫كورونا في ‫المملكة، إنما هنالك كما سبق إعلانه بتأجيل للجرعات الثانية والهدف من ذلك هو المسارعة بالوصول اللقاح بأكبر عدد ممكن بأفراد المجتمع وبسرعة بالجرعة الأولى.

وأضاف المتحدث: وبالتالي رفع مستوى المناعة في المجتمع بشكل سريع، وهذه من الطرق التي أثبتت في عدة دراسات، ورأت عدة لجان المختصة أنها الأسلم لصحة العامة وحماية أفراد المجتمع، طبعاً يستثنى من ذلك لمن هم من فوق عمر 60 عاماً، وجرعتهم الثانية على مواعيدها، ونؤكد على من لديه موعد أن يحرص عليه، ومن لم يكن لديه موعد فعليه التسجيل من فئة 60 عاماً وأعلى من ذلك في أقرب وقت ممكن.

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متحدث "الصحة" يؤكد: لا صحة لما يتداول عن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا صحة لما يتداول بإلغاء الجرعة الثانية من لقاح ‫كورونا في ‫المملكة، إنما هنالك كما سبق إعلانه بتأجيل للجرعات الثانية والهدف من ذلك هو المسارعة بالوصول اللقاح بأكبر عدد ممكن بأفراد المجتمع وبسرعة بالجرعة الأولى.

وأضاف المتحدث: وبالتالي رفع مستوى المناعة في المجتمع بشكل سريع، وهذه من الطرق التي أثبتت في عدة دراسات، ورأت عدة لجان المختصة أنها الأسلم لصحة العامة وحماية أفراد المجتمع، طبعاً يستثنى من ذلك لمن هم من فوق عمر 60 عاماً، وجرعتهم الثانية على مواعيدها، ونؤكد على من لديه موعد أن يحرص عليه، ومن لم يكن لديه موعد فعليه التسجيل من فئة 60 عاماً وأعلى من ذلك في أقرب وقت ممكن.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
04:52 PM

متحدث "الصحة" يؤكد: لا صحة لما يتداول عن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال: تم تأجيلها بهدف تطعيم عدد أكبر لأفراد المجتمع ويستثنى لمن بعمر 60 فما فوق

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
4,805

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا صحة لما يتداول بإلغاء الجرعة الثانية من لقاح ‫كورونا في ‫المملكة، إنما هنالك كما سبق إعلانه بتأجيل للجرعات الثانية والهدف من ذلك هو المسارعة بالوصول اللقاح بأكبر عدد ممكن بأفراد المجتمع وبسرعة بالجرعة الأولى.

وأضاف المتحدث: وبالتالي رفع مستوى المناعة في المجتمع بشكل سريع، وهذه من الطرق التي أثبتت في عدة دراسات، ورأت عدة لجان المختصة أنها الأسلم لصحة العامة وحماية أفراد المجتمع، طبعاً يستثنى من ذلك لمن هم من فوق عمر 60 عاماً، وجرعتهم الثانية على مواعيدها، ونؤكد على من لديه موعد أن يحرص عليه، ومن لم يكن لديه موعد فعليه التسجيل من فئة 60 عاماً وأعلى من ذلك في أقرب وقت ممكن.

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