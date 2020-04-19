النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

«هيئة الرقابة»: تورط 6 بفساد مالي وإداري بينهم قياديان في «الصحة» وقيادي في “السياحة”

آخر أرقام "كورونا" في "فلسطين ولبنان والمغرب"

إحداهن سجلت إصابة واحدة رفعت الإجمالي لـ673

سجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673 مصابًا.

وأشارت في تقريرها اليومي إلى تسجيل خمس حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات المتعافين إلى 99 حالةً.

وسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في الإيجاز الصحفي اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 320 إصابة؛ مشيرة إلى أن الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية لصعوبة التأكد من صحة الأرقام بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

أما في المغرب فقالت وزارة الصحة المغربية: تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 2820 حالة.

وأضافت: تم تسجيل حالة وفاة واحدة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
آخر أرقام "كورونا" في "فلسطين ولبنان والمغرب"
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673 مصابًا.

وأشارت في تقريرها اليومي إلى تسجيل خمس حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات المتعافين إلى 99 حالةً.

وسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في الإيجاز الصحفي اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 320 إصابة؛ مشيرة إلى أن الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية لصعوبة التأكد من صحة الأرقام بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

أما في المغرب فقالت وزارة الصحة المغربية: تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 2820 حالة.

وأضافت: تم تسجيل حالة وفاة واحدة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
02:08 PM

آخر أرقام "كورونا" في "فلسطين ولبنان والمغرب"

إحداهن سجلت إصابة واحدة رفعت الإجمالي لـ673

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,166

سجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673 مصابًا.

وأشارت في تقريرها اليومي إلى تسجيل خمس حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات المتعافين إلى 99 حالةً.

وسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في الإيجاز الصحفي اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 320 إصابة؛ مشيرة إلى أن الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية لصعوبة التأكد من صحة الأرقام بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

أما في المغرب فقالت وزارة الصحة المغربية: تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 2820 حالة.

وأضافت: تم تسجيل حالة وفاة واحدة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة