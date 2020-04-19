آخر أرقام "كورونا" في "فلسطين ولبنان والمغرب"

إحداهن سجلت إصابة واحدة رفعت الإجمالي لـ673

سجلت وزارة الصحة اللبنانية إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673 مصابًا.

وأشارت في تقريرها اليومي إلى تسجيل خمس حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات المتعافين إلى 99 حالةً.

وسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في الإيجاز الصحفي اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، وصلت إلى 320 إصابة؛ مشيرة إلى أن الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية لصعوبة التأكد من صحة الأرقام بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

أما في المغرب فقالت وزارة الصحة المغربية: تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 2820 حالة.

وأضافت: تم تسجيل حالة وفاة واحدة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.