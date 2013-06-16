وزير الصحة يشيد بتصرف احتواء غضب والد الطفل ويؤكد: أرجو من جميع زملائي تفقد أحوال المرضى

أشاد وزير الصحة توفيق الربيعة بالتصرف الذي قام به مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة موسى الهزازي.

وقال الوزير معلقًا على مقطع الفيديو: "أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية.. ‏وأرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم".

وكانت عبارات "‏سَم وأبشر.. من عيوني" ‏دفعت والد طفل منوم في مستشفى الولادة والأطفال إلى احتضان مدير المستشفى موسى بن محمد الهزازي بعد غضب والد الطفل، بعدما تقدّم له بشكوى في أحد الأقسام.