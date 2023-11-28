مصر تسمح بتطعيم لقاح فايزر للأطفال من 12 إلى 15 عاماً

الحكومة تتفاوض مع الشركات العالمية لإنتاج أمصالها بالبلاد

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم (الأحد)، على السماح بتلقي الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاماً لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19".

وبين المجلس أن الحكومة تتفاوض مع شركات تصنيع اللقاحات العالمية لإنتاجها في مصر.

وأوضح أنه جرى تطعيم 45.2 مليون جرعة حتى الآن، منها 29.6 مليون جرعة أولى و15.6 مليون جرعة ثانية، وفقاً لـ"رويترز".