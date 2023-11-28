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مصر تسمح بتطعيم لقاح فايزر للأطفال من 12 إلى 15 عاماً

الحكومة تتفاوض مع الشركات العالمية لإنتاج أمصالها بالبلاد

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم (الأحد)، على السماح بتلقي الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاماً لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19".

وبين المجلس أن الحكومة تتفاوض مع شركات تصنيع اللقاحات العالمية لإنتاجها في مصر.

وأوضح أنه جرى تطعيم 45.2 مليون جرعة حتى الآن، منها 29.6 مليون جرعة أولى و15.6 مليون جرعة ثانية، وفقاً لـ"رويترز".

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مصر تسمح بتطعيم لقاح فايزر للأطفال من 12 إلى 15 عاماً
سبق

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم (الأحد)، على السماح بتلقي الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاماً لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19".

وبين المجلس أن الحكومة تتفاوض مع شركات تصنيع اللقاحات العالمية لإنتاجها في مصر.

وأوضح أنه جرى تطعيم 45.2 مليون جرعة حتى الآن، منها 29.6 مليون جرعة أولى و15.6 مليون جرعة ثانية، وفقاً لـ"رويترز".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
09:09 PM

مصر تسمح بتطعيم لقاح فايزر للأطفال من 12 إلى 15 عاماً

الحكومة تتفاوض مع الشركات العالمية لإنتاج أمصالها بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم (الأحد)، على السماح بتلقي الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاماً لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19".

وبين المجلس أن الحكومة تتفاوض مع شركات تصنيع اللقاحات العالمية لإنتاجها في مصر.

وأوضح أنه جرى تطعيم 45.2 مليون جرعة حتى الآن، منها 29.6 مليون جرعة أولى و15.6 مليون جرعة ثانية، وفقاً لـ"رويترز".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,405
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,251
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

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