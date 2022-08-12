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الصين: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يشمل 16 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات من جرّاء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات من جرّاء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:34 AM

الصين: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يشمل 16 حالة وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات من جرّاء عدوى الفيروس دون تغيير عند 4634.

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