متعاقدو نقل طالبات المجاردة بلا رواتب.. "العمل والتعليم": عقد مقاولة

المري لـ"سبق": بحثنا العقد وتَبَيّن أنه ليس "عقد عمل" وبالتالي لا يتبع لنا

اشتكى عدد من متعاقدي نقل الطالبات بمركباتهم الخاصة في المناطق الوعرة والجبلية بمدارس مكتب محافظة المجاردة التابعين لشركتين مشغّلتين لمشروع النقل، من تأخر صرف مرتباتهم منذ بداية العام الدراسي الحالي؛ فيما بيّن مكتب العمل أن عقدهم "مقاولة" ولا يتبع له، كما أشار "التعليم" إلى أن العقد هو مع الشركة وهي المسؤولة عن رواتبهم.

وقال عدد من المتضررين لـ"سبق": تعاقدنا مع الشركتين المشغّلتين -تحتفظ "سبق" باسميهما- للنقل بمركباتنا الخاصة في المناطق الجبلية والوعرة التي لا تصل لها الحافلات، بأجرة يومية تتراوح بين 120 و150 لليوم الواحد بحسب عدد الطالبات وبنود عقد الشركة المشغلة.

وأضافوا: "إلا أنه منذ مطلع محرم للعام الحالي؛ لم نتسلم مرتباتنا المتفق عليها؛ عدا مرتب شهر واحد صُرِف قبل أيام من إحدى الشركتين".

وتابعوا: "لم نتخلف عن عملنا أبداً، ولم نجد رداً مقنعاً أو تاريخاً محدداً لصرف المرتبات، ولم نستطع مراجعة الشركة في منطقة أخرى؛ حتى لا نتغيب عن عملنا ليوم واحد؛ وخصوصاً أن بعض الطالبات آباؤهم مرابطون في الحد الجنوبي ويجب علينا الوقوف معهم في رعاية أهلهم؛ ولكن مَن يقف معنا نحن؟ وكيف نتدبر أمور أسرنا مع توقف الشركات عن دفع مرتباتنا؟".

وأردفوا: "وُعِدنا منذ قرابة شهر من أحد مسؤولي مكتب المجاردة، بالتواصل مع الشركة وصرف مستحقاتنا؛ إلا أنه لم يحدث شيء من ذلك، ونطالب بصرف كامل مستحقاتنا وليس جزءاً منها فقط؛ فقد تكبدنا الديون الكبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، وبيّنت إدارة تعليم محايل لـ"سبق"؛ وفق ما قاله علي يحيى عسيري؛ أن عقدهم مع الشركة، وهي المسؤولة عن رواتبهم".

وقال مدير مكتب العمل في عسير حسين بن حمد المري لـ"سبق": " تم بحث العقد، وظَهَر أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل؛ وبالتالي لا يتبع لنا".