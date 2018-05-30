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"الطيران المدني": تعميم للناقلات الجوية برفع قيود السفر للقادمين إلى المملكة من 11 دولة

أكدت ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن تحديث رفع قيود السفر عن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وينص التعميم على السماح بدخول المملكة للقادمين عبر المنافذ الجوية وإنهاء تعليق السفر للقادمين من الدول التالية: (دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأيرلندا، والجهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان)، وذلك إثر إعلان الجهات المختصة بناء على ما عرضته الجهات الصحية بشأن استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

يذكر أن هيئة الطيران المدني تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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"الطيران المدني": تعميم للناقلات الجوية برفع قيود السفر للقادمين إلى المملكة من 11 دولة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن تحديث رفع قيود السفر عن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وينص التعميم على السماح بدخول المملكة للقادمين عبر المنافذ الجوية وإنهاء تعليق السفر للقادمين من الدول التالية: (دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأيرلندا، والجهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان)، وذلك إثر إعلان الجهات المختصة بناء على ما عرضته الجهات الصحية بشأن استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

يذكر أن هيئة الطيران المدني تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
08:27 PM

"الطيران المدني": تعميم للناقلات الجوية برفع قيود السفر للقادمين إلى المملكة من 11 دولة

أكدت ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن تحديث رفع قيود السفر عن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وينص التعميم على السماح بدخول المملكة للقادمين عبر المنافذ الجوية وإنهاء تعليق السفر للقادمين من الدول التالية: (دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأيرلندا، والجهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان)، وذلك إثر إعلان الجهات المختصة بناء على ما عرضته الجهات الصحية بشأن استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

يذكر أن هيئة الطيران المدني تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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