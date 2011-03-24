رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون ينتقدون تجاوز "عون" أحكام الدستور

استغربوا من المواقف الخارجة عن المألوف والأصول المتبعة

انتقد رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون (نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام)، إضافة إلى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، اليوم الثلاثاء تجاوز رئيس الجمهورية ميشال عون أحكام الدستور في اختيار تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأعربوا عن استغرابهم وأسفهم من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور، وتخرج عن الإطار المألوف واللياقات والأعراف والأصول المتبعة في التخاطب بين الرؤساء، وفي تشكيل الحكومات في لبنان، وفقًا لـ"الشرق".

وشدّد رؤساء الحكومة السابقون في بيان أصدروه إثر اجتماعهم في منزل "الحريري" على أن الدستور له نصوص، عندما يتم الالتزام بها لا يضل من بعدها المسؤولون.

وأكدوا احترامهم للدستور، وتمسكهم به نصًّا وروحًا، وبوثيقة الاتفاق الوطني في الطائف.

وقالوا: "إن كل محاولة للذهاب بالمسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي، وإعادة إنتاج الصراع الطائفي، مردودة سلفًا، ولن ينجروا إليها، ولن يجدوا من يستجيب لها؛ بدليل التفاف طوائف عدة حول مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي".