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في الرياض.. دورات في الدفاع عن النفس والمكياج السينمائي

خلال الإجازة الصيفية  ضمن برنامج (إجازتي3)

تستمر الأندية الموسمية، وأندية الحي، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في تقديم أنشطتها وبرامجها المتنوعة للطلاب والطالبات، خلال الإجازة الصيفية، ضمن برنامج (إجازتي3)، تحت شعار:"صيفك سعيد ووقتك مفيد" .

وأعلن نادي عرقة عن إقامته لدورة الدفاع عن النفس، والتي تسعى إلى بناء الثقة بالنفس، وتعمل على توازن الممارس للعبة، وتضبط انفعالاته وتعلمه احترام الذات وتحسين ردة فعله، حيث حثت إدارة النادي جميع مرتاديه، بالتسجيل في هذه الدورة المهمة، والتي لاقت إقبالاً كبيرًا منذ الإعلان عنها.

كما أقام نادي جعفر بن الزبير؛ أنشطة ترفيهية للمرتادين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف التعليم بالترفيه، ودمج الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم وكسر الحواجز بينهم، وذلك في جو تسوده الألفة والمرح.

كما أقام النادي الموسمي الخامس للبنات، مسابقة تحت شعار:"العين تأكل قبل الفم أحيانا"، في مجال صناعة الكعك، لإبراز مواهب الطالبات، كما سيقيم النادي اليوم، دورة للمكياج السينمائي للمدربة عهود العنزي، لتدريب الطالبات على طريقة وضع الماكياج باحترافية.

بين مدير النشاط الطلابي، الدكتور أنور أبو عباة، أن الأندية الموسمية، تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي يشرف عليها، وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية.

وأكد أن الإدارة حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة، وسعت إلى تغطية أرجاء مدينة الرياض كافة، والمحافظات التابعة لها، داعيًا أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم وبناتهم في الأندية وشغل أوقاتهم بما ينفعهم.

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في الرياض.. دورات في الدفاع عن النفس والمكياج السينمائي
سبق

تستمر الأندية الموسمية، وأندية الحي، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في تقديم أنشطتها وبرامجها المتنوعة للطلاب والطالبات، خلال الإجازة الصيفية، ضمن برنامج (إجازتي3)، تحت شعار:"صيفك سعيد ووقتك مفيد" .

وأعلن نادي عرقة عن إقامته لدورة الدفاع عن النفس، والتي تسعى إلى بناء الثقة بالنفس، وتعمل على توازن الممارس للعبة، وتضبط انفعالاته وتعلمه احترام الذات وتحسين ردة فعله، حيث حثت إدارة النادي جميع مرتاديه، بالتسجيل في هذه الدورة المهمة، والتي لاقت إقبالاً كبيرًا منذ الإعلان عنها.

كما أقام نادي جعفر بن الزبير؛ أنشطة ترفيهية للمرتادين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف التعليم بالترفيه، ودمج الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم وكسر الحواجز بينهم، وذلك في جو تسوده الألفة والمرح.

كما أقام النادي الموسمي الخامس للبنات، مسابقة تحت شعار:"العين تأكل قبل الفم أحيانا"، في مجال صناعة الكعك، لإبراز مواهب الطالبات، كما سيقيم النادي اليوم، دورة للمكياج السينمائي للمدربة عهود العنزي، لتدريب الطالبات على طريقة وضع الماكياج باحترافية.

بين مدير النشاط الطلابي، الدكتور أنور أبو عباة، أن الأندية الموسمية، تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي يشرف عليها، وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية.

وأكد أن الإدارة حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة، وسعت إلى تغطية أرجاء مدينة الرياض كافة، والمحافظات التابعة لها، داعيًا أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم وبناتهم في الأندية وشغل أوقاتهم بما ينفعهم.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
04:18 PM

في الرياض.. دورات في الدفاع عن النفس والمكياج السينمائي

خلال الإجازة الصيفية  ضمن برنامج (إجازتي3)

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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تستمر الأندية الموسمية، وأندية الحي، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في تقديم أنشطتها وبرامجها المتنوعة للطلاب والطالبات، خلال الإجازة الصيفية، ضمن برنامج (إجازتي3)، تحت شعار:"صيفك سعيد ووقتك مفيد" .

وأعلن نادي عرقة عن إقامته لدورة الدفاع عن النفس، والتي تسعى إلى بناء الثقة بالنفس، وتعمل على توازن الممارس للعبة، وتضبط انفعالاته وتعلمه احترام الذات وتحسين ردة فعله، حيث حثت إدارة النادي جميع مرتاديه، بالتسجيل في هذه الدورة المهمة، والتي لاقت إقبالاً كبيرًا منذ الإعلان عنها.

كما أقام نادي جعفر بن الزبير؛ أنشطة ترفيهية للمرتادين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف التعليم بالترفيه، ودمج الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم وكسر الحواجز بينهم، وذلك في جو تسوده الألفة والمرح.

كما أقام النادي الموسمي الخامس للبنات، مسابقة تحت شعار:"العين تأكل قبل الفم أحيانا"، في مجال صناعة الكعك، لإبراز مواهب الطالبات، كما سيقيم النادي اليوم، دورة للمكياج السينمائي للمدربة عهود العنزي، لتدريب الطالبات على طريقة وضع الماكياج باحترافية.

بين مدير النشاط الطلابي، الدكتور أنور أبو عباة، أن الأندية الموسمية، تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي يشرف عليها، وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية.

وأكد أن الإدارة حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة، وسعت إلى تغطية أرجاء مدينة الرياض كافة، والمحافظات التابعة لها، داعيًا أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم وبناتهم في الأندية وشغل أوقاتهم بما ينفعهم.

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